La confianza del público en la Policía Nacional aumenta en un 76,2 por ciento, aquí está la respuesta del jefe de la División de Relaciones Públicas

Jacarta – Confianza público contra la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) experimentó un aumento significativo, según encuesta I+D de brújula Edición de octubre de 2025. La encuesta, en la que participaron 1.200 encuestados de 38 provincias, señaló que el 76,2 por ciento del público afirmó que confiaba y tenía mucha confianza en la Policía Nacional, mientras que el nivel de satisfacción del público con el desempeño de la institución alcanzó el 65,1 por ciento.

Lea también: Boni Hargens valora la decisión del Tribunal Constitucional de fortalecer la independencia policial, aquí está la razón



Este aumento se produjo después de haber disminuido anteriormente tras los grandes disturbios de finales de agosto pasado. El Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional acogió con agradecimiento los resultados de esta encuesta. A través del Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el Irjen General de Policía Sandi Nugroho dijo que su partido agradece la confianza brindada por el público a la Policía Nacional con respecto a los resultados de la encuesta de I + D de Kompas.



Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Sandi Nugroho

Lea también: MK prohíbe a la policía activa en puestos civiles, Yusril: será un aporte a la Comisión Nacional de Reforma de la Policía



«Actualmente estamos esperando pruebas concretas de Kompas Research and Development, porque hemos obtenido nueva información de las redes sociales y los medios de comunicación. Informaremos de los resultados al Jefe de Policía», dijo Sandi Nugroho.

La encuesta también observó mejoras en la calidad. servicio Policía en los últimos dos meses. El público evalúa que los servicios son cada vez mejores, más amigables y no discriminan entre orígenes económicos y religiosos.

Lea también: El diputado rechaza la solicitud de igualar el mandato del jefe de la Policía Nacional para el cargo de Presidente-Gabinete



Se considera que se mantiene mejor la confidencialidad de los datos personales, el proceso administrativo es más sencillo, las denuncias se tramitan más rápidamente y el público se siente más seguro al tratar con la policía. La transparencia en el manejo de casos también ha aumentado, aunque la facilidad para monitorear el progreso de los informes y las respuestas rápidas a las quejas siguen siendo áreas que necesitan mejorar.

Kadivhumas destacó el compromiso de la Polri de seguir mejorando y estar abierto a la crítica pública.

«La Policía Nacional no es una institución anticrítica. Siempre escuchamos las aspiraciones y aportes de la comunidad», dijo.

Agregó que se estaban llevando a cabo varios esfuerzos de mejora junto con el equipo de aceleración de la reforma, con el objetivo de aumentar el profesionalismo y la rendición de cuentas institucional.



Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Sandi Nugroho

Según el análisis de Kompas Research and Development, fortalecer la supervisión interna y mejorar los mecanismos de servicio son factores importantes para aumentar la confianza pública. Formación del Equipo de Transformación de la Reforma de la Policía Nacional y

La Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía se considera una señal de que los cambios se están llevando a cabo de manera estructurada. Ahora que el nivel de confianza pública alcanza el 76 por ciento, se considera que la Policía Nacional tiene un impulso importante para fortalecer las reformas a fin de hacerla más profesional, abierta y confiable para el público.