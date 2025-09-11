La confianza de la comunidad en las condiciones económicas indonesias disminuyó en agosto de 2025

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación de Indonesia Bank (BI), Ramdan Denny Prakoso informe, Índice de creencias del consumidor (Ikk) en Agosto de 2025 Todavía quedan despiertoPorque está en un nivel optimista que está por encima de 100.

Sin embargo, Denny reconoció que el IKK de agosto de 2025, que se registró en 117.2, aún era más bajo que IKK en julio de 2025, que era 118.1.

El apoyo del mantenimiento de IKK en agosto de 2025 es el índice de condición económica actual (IKE) y el índice de expectativas del consumidor (IEK), que también se informa que permanece en el nivel optimista.

«IEK se registró en 129.2, relativamente estable en comparación con el índice del mes anterior de 129.6», dijo Denny en su declaración, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Jefe del Departamento de Comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso

Mientras que IKE se registró en 105.1, o más bajo en comparación con índices similares en el mes anterior.

«Donde, el índice de condición económica actual (IKE) en julio de 2025 se registró en 106.6», dijo.

Se sabe que anteriormente Denny también había predicho que las ventas minoristas en agosto de 2025 continuarían creciendo, como se ve en el índice de ventas real (DPI) que creció 2.7 por ciento interanual (interanual) en el mismo mes.

El apoyo es el crecimiento de grupos de repuestos y accesorios, combustibles de vehículos motorizados, así como bienes culturales y recreativos.

Pero en un alias mensual de un mes a mes (MTM), Ramdan reconoció que las ventas minoristas en agosto de 2025 fueron contratadas por 0.3 por ciento delgadas (MTM), aunque aún era mucho mejor que una contracción del 4.1 por ciento (MTM) en julio de 2025.

«Apoyado por la venta de grupos de alimentos, bebidas y tabaco, así como subgrupos de ropa», dijo.