La confianza de Joey Pelupessy sobre la selección nacional de Indonesia: ¡Estoy realmente destruido!

VIVA – Mediocampista Equipo Nacional Indonesia, joey pelupessyfinalmente abrió la voz tras el fracaso del equipo de Garuda en lograr los máximos resultados en la cuarta ronda de clasificación copa del mundo 2026 Zona Asia. No pudo ocultar su profunda decepción.

Para Joey, los sueños traen Selección Nacional de Indonesia pasar a Copa del Mundo 2026 lo es todo. El jugador de 32 años incluso destacó que su vida durante el año pasado parecía estar dedicada a un gran objetivo con los rojiblancos.

Joey describe su viaje a lo largo de 2025 como una montaña rusa emocional. Desde el momento de orgullo en el que se convirtió oficialmente en ciudadano indonesio hasta el sentimiento de devastación cuando su sueño de jugar un Mundial se hizo añicos.

«Me sentí como en una montaña rusa. Desde marzo, cuando obtuve la ciudadanía indonesia en Roma, hasta mediados de octubre, cuando fuimos eliminados del Mundial en Arabia Saudita», dijo Joey Pelupessy, citado por Tubantia.

Joey asumió oficialmente el estatus de ciudadano indonesio el 10 de marzo de 2025 después de prestar juramento en la Embajada de Indonesia en Roma, junto con Emil Audero y Dean James. No pasó mucho tiempo antes de que debutara inmediatamente con la selección nacional de Indonesia bajo la dirección de Patrick Kluivert.

Sólo dos semanas después, Joey apareció los 90 minutos completos cuando Indonesia venció a Bahréin por 1-0. La victoria sobre China en junio de 2025 también abrió el camino para que el equipo de Garuda avanzara a la cuarta ronda de clasificación.

Sin embargo, el destino dijo lo contrario. Cuando estaban en la fase decisiva, la lucha de la selección nacional de Indonesia tuvo que terminar.

«Parecía que todo iba muy rápido. Estábamos a punto de terminar, pero de repente todo terminó. Estaba completamente devastado. Esa sensación duró al menos dos semanas», dijo el centrocampista del Lommel SK.

Hasta ahora, Joey Pelupessy ha disputado seis partidos internacionales con la selección de Indonesia. Tras perderse su partido de debut contra Australia, se convirtió en una figura importante en el mediocampo y es difícil de sustituir.

En la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en la Zona Asia, siempre se confió en Joey como titular, incluso cuando Indonesia tuvo que reconocer la superioridad de Arabia Saudita e Irak.

Aunque su sueño del Mundial de 2026 se ha visto frustrado, Joey Pelupessy destacó que su dedicación a la selección de Indonesia nunca se desvanecerá.