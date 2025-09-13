La confesión de Thom Haye después de debutar en Persib Bandung, el jugador del equipo nacional dijo que esta era la primera vez …

VIVA – debut Thom Haye a lo largo de Perseguidor Bandung inmediatamente se convirtió en una historia inolvidable. Mediocampista naturalizado Equipo nacional Indonesia admitió que esta era la primera vez que sintió la experiencia más loca a lo largo de su carrera.

Haye bajó en la segunda mitad, precisamente en el minuto 60, reemplazando a Marc Klok. En ese momento, Persib había llevado a través del objetivo de Uilliam Barros. Sin embargo, el drama ocurrió cuando el juego se detuvo durante casi 40 minutos debido a fuertes lluvias que hicieron inundarse el campo.

Una vez que el juego se celebró nuevamente, el puntaje no cambió hasta que sonó el largo silbato. Persib también confirmó una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre

La atmósfera del estadio está llena de Bobotoh, además del curso del partido lleno de tensión, lo que dificulta que Haye resistiera su admiración.

«Uno de los partidos locos. Este es un partido loco para debutar. Pero esto también es realmente hermoso», dijo Haye, citado en el sitio web oficial de Persib.

A pesar de que su debut fue lleno de drama, a Haye no le importó. Para el jugador de 30 años, la victoria permanente número uno.

«La victoria es lo más importante. No sé qué tal hoy, pero ciertamente, estoy muy feliz», dijo.

No solo Haye, otro nuevo jugador extranjero, Eliano Reijnders, también registró su debut en esta pelea. Al entrar en reemplazo de Kakang Rudianto, Eliano dijo que estaba satisfecho de sentir la victoria en su partido inaugural.

«Creo que este es un buen partido. Ambos equipos mostraron un juego interesante. El rendimiento del equipo también es bueno hoy», dijo Eliano.

Eliano incluso evaluó que Persib en realidad tenía más oportunidades, especialmente en la segunda mitad.

«Al ingresar a la segunda mitad, en realidad tenemos más oportunidades que ellos. Especialmente cuando el contraataque, nuestras posibilidades son más para marcar goles», dijo.

A pesar de que acaba de debutar, tanto Haye como Eliano inmediatamente tuvieron una impresión llena de experiencia. La victoria sobre Persebaya se convirtió en una capital valiosa, así como el dulce comienzo de ambos con Maung Bandung.