La confesión de Paul Van Gastel después de que Persija golpeara a PSIM

VIVA – Entrenador PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastelno pudo ocultar su admiración tras vivir de primera mano el ambiente del Estadio Principal Gelora Bung Karno (SUGBK). Partido de contador persia Yakarta fue el debut del estratega holandés en uno de los terrenos locales más emocionantes de Asia.

Van Gastel no es un nombre aleatorio. Con una larga experiencia en Europa como entrenador asistente en el gigante turco Besiktas y en el importante club holandés Feyenoord, está acostumbrado a lidiar con atmósferas calurosas en los estadios. Sin embargo, el GBK causó una impresión especial en el entrenador de 53 años.

«Disfruté del ambiente de este partido. Los aficionados fueron extraordinarios, el ambiente fue fantástico», dijo Van Gastel después del partido, el viernes por la noche.

«En comparación con otros clubes con los que he trabajado, el ambiente es igual de animado. Me gusta todo».

También valoró al portero del PSIM, Fikri, que se mostró valiente en el primer gran partido contra Persija. «Aprecio su actuación. No es fácil jugar un partido tan grande», añadió.

Lamentablemente, la noche llena de admiración no terminó bien para PSIM. El equipo de Laskar Mataram tuvo que reconocer la dureza de los Kemayoran Tigers, que ganaron 2-0 con goles de Maxwell De Souza en el minuto 77 y Allano en el tiempo de descuento.

«Persija merecía ganar. No jugamos mal, pero tampoco jugamos bien, especialmente en la primera parte», dijo Van Gastel.

Esta derrota hizo que el PSIM no consiguiera ascender a una posición más alta en la clasificación. Aun así, Antonphase et al se mantuvieron firmemente en el cuarto lugar con 22 puntos de logro, lo que superó las expectativas de muchas personas.

«En general, estoy orgulloso del equipo. Luchamos por sumar puntos, lamentablemente no lo logramos. Pero después de 13 partidos, quién hubiera pensado que PSIM estaría en la cima. Nos recuperaremos, evaluaremos y comenzaremos de nuevo desde el principio», dijo.

Puede que el ambiente de GBK haya dejado una profunda impresión en Van Gastel, pero el viaje de PSIM esta temporada está claramente lejos de terminar. Puede que los Kemayoran Tigers estén celebrando una fiesta de cumpleaños, pero Laskar Mataram todavía tiene grandes ambiciones en manos de un entrenador que ahora se ha enamorado del calor de Yakarta.