La confesión de Paul Munster después de que Persija golpeara al Bhayangkara FC

VIVA – Entrenador FC Bhayangkara, Pablo Münsterhizo una dura evaluación después de que su equipo perdiera 0-3 ante persia Yakarta en el partido aplazado SuperligaLunes por la noche. Munster cree que varios de sus jugadores parecen tener dificultades para competir en competiciones de alto nivel.

La derrota en el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, amplió la tendencia negativa del Bhayangkara FC. The Guardian ahora solo ha ganado un punto en los últimos cuatro partidos y está estancado en el décimo lugar de la clasificación con una colección de 19 puntos.

«Jugar contra un buen equipo siempre es difícil. De ahí se puede ver la calidad de los jugadores y del equipo. Si puedes subir el nivel, eso es bueno. Pero tal vez para algunos jugadores este nivel sea demasiado alto», dijo Munster en una conferencia de prensa después del partido.

El técnico de Irlanda del Norte también se refirió a la composición de su plantilla, especialmente en lo que respecta a la utilización de jugadores extranjeros. Munster admite que no han presentado a toda la legión de importaciones como titulares.

«Muchos de mis jugadores principales no son jugadores extranjeros. Debería haber podido jugar con todos los jugadores extranjeros desde el principio. Pero esto es cuestión del equipo. También tenemos buenos jugadores locales y tenemos que permanecer juntos», continuó el ex entrenador del Persebaya Surabaya.

En este partido, Bhayangkara opuso resistencia en las primeras etapas del partido. Sin embargo, su defensa finalmente colapsó después de que Persija abriera el marcador mediante un penalti de Allano de Souza en el minuto 45+5.

La situación se complicó tras el gol en propia puerta de Putu Gede en el minuto 62, antes de que Jordi Amat asegurara la victoria de Persija con un gol en el minuto 78.

Munster destacó que ganar el próximo partido podría ser un punto de inflexión para su equipo. Sin embargo, enfatizó la importancia de la productividad de objetivos.

«Si ganamos el próximo partido, todo puede cambiar. Pero para ganar tenemos que marcar goles. Sigo buscando jugadores que puedan ayudar a Bhayangkara y hasta ahora sigo esperando», afirmó.

Esta serie de resultados negativos también está en el punto de mira del capitán del Bhayangkara FC, Dendy Sulistyawan. Reconoció la decepción del equipo, pero aun así respetó la calidad del rival.

«Honestamente, no podemos aceptar derrotas consecutivas. Pero somos conscientes de que Persija y Persib tienen calidad porque compiten por el título del campeonato. Hemos hecho todo lo posible, pero en realidad no hemos podido sumar ningún punto», dijo Dendy.