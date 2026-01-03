La confesión de Mauricio Souza sobre la ausencia de Jordi Amat y Emaxwell ante Persijap, ¿cuidas tus municiones contra Persib?

VIVA – Decisión Mauricio Souza no contaba entonces con Emaxwell Souza y Jordi Amat persia Caras de Yakarta Persijap Jepara dio lugar a especulaciones. Mucha gente cree que los dos jugadores clave fueron reservados deliberadamente para el gran partido contra persib Bandung.

Sin embargo, el técnico de Persija destacó que las ausencias de Emaxwell y Jordi Amat no formaban parte de una estrategia oculta. Según Mauricio Souza, esta decisión se tomó basándose únicamente en consideraciones de condición física del equipo y de las necesidades en una agenda muy ocupada.

Mauricio Souza explicó a los medios que Emaxwell y Jordi Amat estaban cansados ​​después de que Persija disputara dos partidos muy cerca. Anteriormente, los Kemayoran Tigers acababan de jugar su partido pospuesto de la octava semana de la Superliga 2025/2026 contra el Bhayangkara FC.

En el partido disputado en el estadio principal Gelora Bung Karno el lunes 29 de diciembre de 2025, Persija ganó 3-0. En este partido aparecieron Emaxwell y Jordi Amat, que consiguieron bastantes minutos de juego.

Esta situación hizo que Mauricio Souza optara por rotar ante Persijap Jepara en la semana 16. Considera que el corto tiempo de recuperación tiene el potencial de aumentar el riesgo de lesión si ambos jugadores se ven obligados a presentarse.

“En primer lugar, porque tenemos muy poco tiempo de descanso”, afirmó Mauricio Souza.

«Ambos también sintieron una fatiga excesiva», continuó.

Además del factor físico, Mauricio Souza también considera el riesgo de acumulación de tarjetas. Se sabe que Emaxwell se embolsó tres tarjetas amarillas. Si juega contra Persijap y recibe otra tarjeta, el delantero brasileño seguramente estará ausente cuando Persija se enfrente a Persib.

Esta situación se considera bastante crucial teniendo en cuenta que Persija seguramente perderá a Fabio Calonego y Ryo Matsumura en el próximo partido. Por tanto, el cuerpo técnico optó por no correr riesgos adicionales.

“Para evitar el riesgo de tarjetas y lesiones, optamos por no empezar el partido con ellos”, dijo Mauricio Souza.

«Sin embargo, si fuera necesario, definitivamente los traería. Afortunadamente no fue necesario», añadió.

Incluso sin estos dos jugadores, Persija tuvo un desempeño sólido y logró vencer a Persijap Jepara por 2-0 en SUGBK, el sábado 3 de enero de 2026.