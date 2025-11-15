La confesión de Indra Sjafri tras la masacre de la selección indonesia sub-22 por parte de Mali

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia sub-23, Indra Sjafriabrió la voz después de que sus tropas perdieran ante Mali en un partido de prueba en el estadio Pakansari, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Estos resultados fueron claramente decepcionantes, pero Indra destacó que el desempeño de Dony Tri Pamungkas y sus colegas en realidad no fue del todo malo.

«Bueno, primero por los resultados, por los goles marcados, por supuesto que no estamos satisfechos. Pero en este caso tenemos varias cosas positivas que hicimos. Y en general no creo que el equipo haya jugado tan mal», dijo Indra.

El equipo de Garuda Muda fue considerado lo suficientemente valiente como para jugar el juego rápido y físico de los Eagles. Sin embargo, los pequeños errores se han convertido nuevamente en un flagelo que hace que Indonesia tenga que hacer de tripas corazón.

«Bueno, hubo un error, un gol en una jugada a balón parado. Creo que se puede superar. Y también hubo un jefe que disparó directamente», continuó.

Indra no niega que la calidad de Mali sea un diferenciador. El oponente es capaz de castigar cada negligencia cometida por su equipo.

«De hecho, si jugamos contra un rival de calidad como Mali, incluso el más mínimo error, como quiera que lo llames, tendrá un impacto negativo en nosotros», afirmó el exjugador del PSP Padang.

Aun así, Indra enfatizó que esta derrota no le hizo entrar en pánico. De hecho, vio que había muchos deberes que hacer inmediatamente antes de aparecer. Juegos del mar 2025 el próximo diciembre.

«Lo que queda claro en el partido que jugamos esta noche es que hay muchas cosas que tenemos que mejorar para llegar a los SEA Games. Y tampoco se puede comparar, la calidad que enfrentaremos en los SEA Games no será así».

Añadió que la respuesta del jugador a la presión del rival todavía no es la ideal y debe mejorarse en un futuro próximo.

«Lo importante es que la calidad del equipo contra el que jugamos sea buena. Hay varias cosas en las que nuestra respuesta no fue la adecuada. Así que eso es lo que tenemos que arreglar», explicó Indra.