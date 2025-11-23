La confesión de Inara Rusli de estar cerca de un hombre más joven, ahora denuncia casos de infidelidad y adulterio

Jacarta – No Inara Rusli Volvió a ser el centro de atención después de verse arrastrado al tema de una supuesta aventura con un empresario llamado Insanul Fahmi.

Este problema surgió después de que la esposa legal de Insanul, Wardatina Mawa, denunciara oficialmente a Inara a la policía de Metro Jaya el sábado 22 de noviembre de 2025. El informe decía que había acusaciones de infidelidad y adulterio que arrastraban a la ex esposa de Virgoun. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este caso hizo que los internautas recordaran varias de las antiguas declaraciones de Inara sobre su vida amorosa y sus planes futuros. Varios meses antes de que se hiciera el informe, Inara apareció en un programa de televisión y habló sobre el hombre que se decía que sería su futuro marido.

En la transmisión, Inara admitió que era cercana a un hombre de negocios que no era del mundo del entretenimiento y se decía que el hombre era más joven que ella.

«Claramente no es un influencer, por lo que no quiere (ser expuesto)», dijo Inara en su aparición en agosto de 2025, citando transmisiones de YouTube.

Luego, la declaración fue aclarada nuevamente con detalles sobre el estado del hombre.

«Es soltero. (Es) más joven que yo, pero más maduro», continuó.

En ese momento, Inara describió a un hombre que se consideraba maduro, capaz de ser un líder y dispuesto a brindar apoyo total. Dijo que su cercanía no se debía solo al romance, sino también a la armonía de pensamiento.

«Me gusta la idea de que él pueda guiarme en términos de negocios, en términos de paternidad. Lo importante es que él sea un proveedor», explicó Inara.

Ahora, después de que circularan ampliamente los informes sobre la supuesta aventura, los internautas comenzaron a relatar la declaración de Inara sobre un hombre más joven y un hombre de negocios con la identidad de Insanul Fahmi. Aunque no se ha confirmado si la cifra en cuestión es la misma, la reaparición de imágenes de la transmisión ha desatado nuevas discusiones en las redes sociales.

En medio de la creciente atención a este tema, Inara no ha proporcionado una declaración directa sobre el informe o su conexión con declaraciones pasadas. Mientras tanto, las medidas de Inara para limitar la columna de comentarios de Instagram se consideran un esfuerzo por frenar la invasión de la opinión pública. Hasta ahora ha permanecido en silencio, ampliando aún más el espacio para la especulación.