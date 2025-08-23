La confesión de Guardiola después de Manchester City fue derrotada por Tottenham

VIVA – Manchester City tengo que tragar pastillas amargas en casa. Jugando en el estadio Etihad, el sábado 23 de agosto de 2025, los ciudadanos fueron humillados Tottenham Hotspur con un puntaje de 0-2 en la segunda semana de la liga inglesa.

Leer también: Hatched, Manchester City fue derrotado por Tottenham en Etihad



Dos goles de Tottenham anotados por Brennan Johnson y Joao Palhinha. Estos resultados hacen que la ciudad no continúe la tendencia positiva y en realidad se desplomó al comienzo de la temporada.

Entrenador de la ciudad de Man, Pep GuardiolaNo descargó que su equipo perdiera calidad en el partido. Consideró que sus hijos adoptivos cometieron muchos errores fundamentales que llevaron a la pérdida del impulso del juego.

Leer también: Llorando en el corazón de Donnarumma



«Comenzamos bien. Concedimos un gol que podría haber sucedido. Cosas simples, perdimos cosas simples con el balón», dijo Guardiola según lo informado por NBC Sports.

El ex entrenador de Barcelona también destacó la débil respuesta de los jugadores cuando se enfrentan a la presión. Según él, City perdió porque no pudo mantener la calidad del juego que el equipo debería tener.

Leer también: Claudio Echeverri presentó oficialmente en Bayer Leverkusen, entrenó a Erik Ten Hag



«Somos inferiores a la calidad que tenemos, individualmente perdemos cosas simples con la pelota. Y, por supuesto, anotaron el segundo gol al final de la primera mitad y fue difícil», continuó Guardiola.

Aun así, Guardiola enfatizó que sus tropas no estaban exenta de oportunidades. City había recibido una serie de oportunidades de oro, pero el acuerdo final y la decisión del árbitro les hicieron no reducir el retraso.

«Necesitamos un objetivo y tenemos una oportunidad, pero la penalización no se le da a Oscar [Bobb] Y después de la oportunidad para Erling Haaland y Rayan [Cherki]. Tenemos oportunidades pero no reaccionamos bien a protegerse y presionar [yang dilakukan pemain Tottenham]»Dijo.

Esta derrota fue un gran golpe para los ciudadanos. Porque, el campeón defensor en realidad sintió resultados negativos en la segunda semana de la liga inglesa esta temporada.

Mientras tanto, para Tottenham, la victoria en Etihad es un récord dulce al comienzo de la temporada. Junto con el nuevo entrenador de la marca Thomas Frank, los Lilywhites pudieron registrar un comienzo perfecto con dos victorias consecutivas.