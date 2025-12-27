La confesión de Bojan Hodak tras la victoria de Persib sobre el PSM Makassar

VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodakconcedió una estrecha victoria por 1-0 PSM Makassar no es un resultado que se obtenga fácilmente.

El duelo aplazado de la octava semana de la Superliga 2025/2026 que tuvo lugar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, requirió un trabajo extra por parte del equipo de Maung Bandung hasta el último minuto.

El único gol de Andrew Jung fue suficiente para asegurar tres puntos y llevar a Persib a lo más alto de la clasificación. Sin embargo, detrás de este dulce resultado, Hodak evaluó que el partido transcurrió según lo previsto: duro, igualado y lleno de presión.

«Ya lo he dicho antes, jugar contra el PSM siempre es difícil. Vienen muy motivados y luchan hasta el final. Realmente lo sentimos en el campo», dijo Hodak en la rueda de prensa posterior al partido.

De hecho, Persib tuvo la oportunidad de tomar ventaja más rápidamente después de recibir un penalti en la primera mitad. Sin embargo, la ejecución de Andrew Jung fue frustrada por el portero del PSM. Esta situación aumentó la tensión en el partido, hasta que Persib finalmente abrió el marcador con un cabezazo de Jung unos minutos más tarde.

Según los registros del partido, Persib pareció más dominante en la posesión del balón y en la cantidad de oportunidades en la primera mitad. Pero al entrar en la segunda mitad, PSM Makassar parecer más agresivo. El equipo visitante a menudo amenazaba mediante estrategias a balón parado y situaciones de segundo balón que obligaban a la zaga de Persib a trabajar más duro.

«En la segunda parte nuestro juego decayó un poco. El rival tuvo varias oportunidades, especialmente en jugadas a balón parado. Pero en general los jugadores cumplieron muy bien las instrucciones», dijo el entrenador croata.

Hodak expresó específicamente su agradecimiento a la línea defensiva de Persib, que se mostró disciplinada hasta el pitido final. La sólida coordinación defensiva hizo que al PSM le resultara difícil crear oportunidades claras, aunque siguieron presionando en los últimos 15 minutos.

«Estoy orgulloso de todos los jugadores, especialmente de la línea defensiva. Se mantuvieron concentrados y tranquilos en una situación difícil. Esta victoria es muy importante, no sólo por los puntos, sino también por la mentalidad del equipo», concluyó Hodak.

Estos tres puntos adicionales hacen Persib Bandung Consiguió con éxito la cima de la clasificación de la Superliga 2025/2026 y al mismo tiempo amplió la tendencia positiva en casa. Mientras tanto, para el PSM Makassar, este resultado confirma que sigue siendo un rival duro a pesar de que tuvo que irse a casa sin puntos de Bandung.