La confesión de Bojan Hodak después de que Persib derrotara a Persija

VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodakvaloró mucho a su equipo tras conquistar a su eterno rival persia Yakarta con un estrecho marcador de 1-0 en la semana 17 Superliga 2025/26.

El partido se disputó en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el domingo 11 de enero de 2026. El gol de la victoria de Persib lo marcó Beckham Putra Nugraha en el minuto 5.

Después del partido, Hodak evaluó que el éxito de su equipo no se puede separar de la fuerte mentalidad de los jugadores al enfrentar una gran presión.

Según el técnico croata, el duelo entre Persib y Persija no es un partido cualquiera. El ambiente caluroso y la alta tensión hicieron que el partido transcurriera reñido y con oportunidades muy limitadas.

«Como dije antes, en un ambiente de partido como este no se crearán muchas oportunidades. Esto es como un partido final. Todos tienen la ambición de no querer perder en un partido como este», dijo Hodak.

Hodak también admitió que Persib estaba bajo presión, especialmente cuando Persija empezó a dominar el juego y crear una serie de amenazas. Sin embargo, la sólida defensa y la disciplina de los jugadores lograron mantener la ventaja hasta el pitido final.

Esta victoria se siente aún más especial porque además de mantener su prestigio en el partido clásico, Persib también se confirmó como campeón de la temporada 2025/26 de la Superliga.

«Marcamos un gol. Queríamos marcar más, pero el resultado se mantuvo. Esto es normal. Sinceramente, estoy muy contento con este resultado», dijo Hodak.

En particular, Hodak elogió a Beckham Putra Nugraha, quien emergió como el héroe de la victoria de Maung Bandung.

«En particular, estoy contento con Beckham porque hoy logró marcar el gol de la victoria del equipo», concluyó.