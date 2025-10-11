La confesión de Beckham Putra tras ser criticado por los internautas por su mal juego en el partido entre la selección de Indonesia y Arabia Saudita

VIVA – joven centrocampista Persib Bandung, Hijo de Beckham Nugraha finalmente abrió la voz luego de una avalancha de críticas del público por su actuación juntos. Equipo Nacional Indonesia al enfrentarse a Arabia Saudita en el partido de cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia.

En el partido que terminó con una derrota por 2-3 en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el entrenador Patrick Kluivert confió en Beckham para aparecer como atacante izquierdo. Sin embargo, su contribución se consideró mínima y a menudo perdía el balón al construir ataques.

Las estadísticas de FotMob registraron que Beckham solo obtuvo una puntuación de 5,7, siendo uno de los jugadores con menor valoración del partido. Sólo Marc Klok tiene una puntuación inferior: 5,6.

Después de aparecer en la primera mitad, Beckham fue reemplazado por su compañero de equipo en Persib, Eliano Reijnders.

Esta aparición inmediatamente provocó muchas reacciones por parte de los internautas. Las críticas se agudizaron porque se decía que Beckham no había mostrado su mejor actuación cuando vestía la camiseta número 7, un legado de Marselino Ferdinan, quien fue el héroe de la victoria de Indonesia sobre Arabia Saudita en 2024.

En respuesta a la blasfemia que surgió, Beckham decidió calmarse y emitió una declaración abierta a través de su cuenta personal de Instagram.

«Sé que muchos están decepcionados y yo también lo siento», escribió Beckham.

«Pero una cosa es segura: siempre lucho con lo que tengo. Acepto las críticas y entiendo la decepción. Porque sé que ser parte de este equipo no se trata sólo de jugar, sino de aprender a ser un ser humano más fuerte».

El jugador de 23 años también destacó su determinación de levantarse y responder a la confianza del público con su actuación en el próximo partido.

«Gracias a todos los que siguen creyendo y apoyándome sinceramente a pesar de que estoy decepcionado. Ustedes le dan sentido a cada paso que doy», volvió a escribir.

«Por los rojiblancos no dejaré de luchar. Porque mientras tenga la oportunidad de estar en este campo, siempre mostraré todas mis habilidades y mi trabajo duro».

Aunque su desempeño estuvo por debajo de las expectativas, Beckham mostró madurez al enfrentar la presión. Destacó que utilizará las críticas que le lleguen como material de aprendizaje para convertirse en un jugador y una persona más fuerte en el futuro.