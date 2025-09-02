La conferencia de inversores creativos de San Sebastian presenta participantes

Finanzas de Media CAARoeg Sutherland, Fotos de AnnapurnaChristine Vachon, Patrick Wachsberger de ‘Skye Optican, Killer Films, y Vincent Maraval de Goodfellas’ para la cuarta conferencia creativa de inversores creativos de San Sebastián, coorganizados con la financiación de los medios de la CAA.

A ellos se unirán Amazon Studios Javiera Balmaseda, Sebastien Raybaud de Anton, Axio Capital/juntas, Alexandra LeBret, Christian Vesper en FremantleSam Kozhaya en Entretenimiento legendarioFrédéric Fiore de Logical Pictures, Élisabeth d’Arvieu de Mediawan Fotos, Rodolphe Buet de Studio TF1 y David Atlan-Jackson en el grupo Vuelta.

Dirigiendo el 23 al 24 de septiembre como parte de las proyecciones españolas de España: financiamiento y tecnología, la conferencia presenta paneles, discusiones y actividades de redes privadas.

La conferencia tiene una fuerte presencia, aunque seleccionada, de productores latinoamericanos que se enfrentan al cofundador de Fabula, Juan de Dios Larraín, detrás de «Spencer» y «María», K&S Films Matías Mosteirín, productor con Netflix de «The Eternaut», una de las series más grandes hechas en Latin America y el Axel Kuschky de Infinity Hill, un productor de Infinity Hill, un productor más grande de la Infinity Hill, en la serie de Hill, un Producter, un Producter, un Producter, un Producter, un Producter, en Axel, con sede en LA LA, un Producter, un productor de Infinity Hill, un productor de Infinity Hill, en el Axin de la Infinity Hill, en la serie, en el Axin América, con sede en la Infinity Hill, un productor de la Infinity Hill, en la serie, una granja más grande. 1985 ”y muchas otras películas argentianas principales.

Los ejecutivos españoles se dedican a David Arroyo de Suma Capital, con sede en Barcelona, ​​un fondo de inversión. Otros participantes y posibles oradores incluyen Akunna Cook en Next Narrative Africa Fund, Mike Goodridge de Good Chaos, un coproductor ágil con sede en Londres detrás de «The Ballad of a Small Player» de Edward Berger; Ex-Neflix Exec Teresa Moneo; Laura Rossi de Muv Capital; Andrea Scarso; Karl Spoerri de Zurich Avenue; Gracias Lars Sylvest de gracias fotos; David Taghioff de las imágenes de la biblioteca; Alexandra Tynion de Tricky Knot; Robert Walak de Iconoclast y Michael Weber de Match Factory, una de las tres compañías de ventas europeas más grandes en el Festival de Cannes de este año.

La conferencia de 2024 vio a los panelistas dibujar las oportunidades y los desafíos para la producción independiente: la revolución del público, no solo en los Estados Unidos sino también en Francia e Italia; Contrató la inversión del estudio de EE. UU. Y los costos de disparo de la Unión de los Estados Unidos fijados. Una solución obvia para el posterior es que los productores estadounidenses miren a Europa, dijo Sutherland. Se puede esperar que los asistentes de 2025 retomen esa conversación, ya que abordan temas de discusión, como el nuevo modelo de estudio europeo; Lo que buscan los inversores privados en 2025; Cómo los productores se mantienen trabajando ágiles en las series y el cine, así como en las fronteras del país y el crecimiento global del contenido latinoamericano. Sarah Sarah Schweitzman y Peter Dakich de CAA Media Finance también participarán en la conferencia y, junto con Sutherland, moderó algunas de las conversaciones, al igual que la delegada del delegado del Delegado del Festival de San Sebastián, Wendy Mitchell.

«Nos hemos encantado ver que la Conferencia Creative Investors crezca en importancia e influencia en sus primeros tres años y estamos encantados con el impresionante grupo de ejecutivos y expertos que se unirán a nosotros para esta cuarta edición», dijo el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos. «También estamos agradecidos de contar con el apoyo del gobierno español para esta conferencia y, por supuesto, nuestra continua colaboración fructífera con las finanzas de los medios de CAA. Sabemos que la conferencia de este año incluirá discusiones que invitan a la reflexión en el escenario, así como importantes sesiones de redes privadas e interacciones entre los expertos globales y la industria del cine español».