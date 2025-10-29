La conexión entre cuando estaba embarazada y antes del divorcio, ¿verdad?

Jacarta – Felicidad conyugal Andrés escribe y Violentina Kaif no parece ir del todo bien. En medio de la atención sobre su momento sagrado frente a la Kaaba, surgió una sorprendente acusación de la ex esposa de Andrew: Tengku Dewiquien acusó al actor de haber tenido una relación con Violentina desde que era su marido.

Lea también: Evitar el adulterio, razones reveladas para que Andrew Andika se case con Violentina Kaif



A través de una carga en Instagram del 17 de octubre de 2025, Tengku Dewi escribió una fuerte insinuación indicando que había una aventura detrás del nuevo matrimonio de Andrew. Respondió a la subida de Andrew, quien en ese momento anunció que se había vuelto a casar con Violentina Kaif. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En un tono agudo y cínico, Tengku Dewi admitió que no le sorprendió en absoluto escuchar la noticia del matrimonio de su exmarido. Destacó que la relación de Andrés y Violentina no era nada nuevo para él.

Lea también: Después de hacerse público, Tengku Dewi filtró el estado de Andrew Andika.



«Ya no es de extrañar, después de todo la relación fue de cuando estaba embarazada y antes del divorcio, ¿verdad?» escribió firmemente Tengku Dewi, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

La carga inmediatamente llamó la atención del público y provocó debate en las redes sociales. Muchos sospechan que Dewi se refiere a tiempos difíciles en su matrimonio con Andrew, que terminó oficialmente el 18 de diciembre de 2024.

Lea también: Andrew Andika muestra su libro de matrimonio frente a la Kaaba, ¿desde cuándo son legales marido y mujer?



Pero no fue sólo la supuesta relación ilícita lo que se mencionó. En la misma carga, Dewi también mencionó el caso de drogas que arrastró el nombre de Andrew en el pasado. Escribió frases que hicieron la situación aún más confusa.

«Los pillaron probando drogas juntos, ¿verdad?» continuó.

A través de esta frase, Dewi parece revelar que hay más historias oscuras que no han sido reveladas al público.

La cosa no terminó ahí, Tengku Dewi también enfatizó que no tenía ningún problema con el nuevo estado civil de su exmarido. Para ella, lo más importante es la responsabilidad de Andrew hacia sus hijos.

«Así que no hay necesidad de aclarar, no es asunto mío si estás casado o no. cmiwiiiwww,. Es asunto mío cuando te haces la víctima y quieres escapar de la responsabilidad», concluyó.

Esta declaración muestra la profunda decepción de Dewi con Andrew, quien según ella está tratando de «desempeñar un papel» en público. Acusó a su exmarido de intentar evadir sus responsabilidades como padre, aunque por otro lado presentaba una imagen feliz con su nueva pareja.