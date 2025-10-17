La conducción segura no es sólo responsabilidad del conductor privado

Jacarta – La seguridad en la conducción no es sólo responsabilidad de los conductores de vehículos privados. Este principio fue enfatizado por PT Tristar Transindo (TST), que una vez más reforzó su cultura de seguridad a través de una formación integral para todos sus conductores operativos.

Como empresa de transporte terrestre del Grupo Wahana Artha, TST considera que la capacitación en seguridad laboral y de conducción es una parte importante del profesionalismo, no solo una formalidad.

«Todo el equipo de conductores es la punta de lanza de nuestras operaciones. Su seguridad es una base importante para mantener el buen funcionamiento del negocio, así como la responsabilidad de la empresa de proporcionar el mejor servicio a los clientes», dijo el jefe de HSE PT Tristar Transindo, Parsaulian Ringo Ringo, citado VIVA Automotriz del comunicado oficial.

El programa que lleva a cabo TST incluye tres pilares principales: Inducción a la Seguridad, Campaña de Seguridad y Capacitación en Conducción Defensiva.

A través de la Inducción de seguridad, cada conductor recibe una comprensión básica de los procedimientos de seguridad laboral y el uso de equipos de protección personal (EPP).

La Campaña de Seguridad se llevó a cabo para fomentar un compromiso compartido para lograr una cultura de accidente cero en el entorno laboral.

Mientras tanto, en el Entrenamiento de Conducción Defensiva, los conductores están capacitados para poder conducir de manera segura, anticipada y para poder gestionar las emociones y la fatiga mientras están en la carretera.

«La Inducción a la Seguridad, la Campaña de Seguridad y la Capacitación en Conducción Defensiva no son sólo formalidades, sino más bien para inculcar la mentalidad de que la seguridad es el profesionalismo del conductor», dijo.

Para garantizar que los estándares de seguridad se implementen sin concesiones, TST también implementa 10 Acciones de Conductor Seguro, que incluyen la inspección del vehículo antes de partir, la obligación de usar el cinturón de seguridad, la prohibición de usar teléfonos celulares mientras se conduce, la gestión del tiempo de descanso y la notificación de incidentes o cuasi accidentes.

Según Parsaulian, una cultura de seguridad no se puede formar de la noche a la mañana, sino que surge a partir del hábito y el ejemplo.

«Cuando un conductor es capaz de anticipar los riesgos en la carretera, se está protegiendo a sí mismo y a la reputación de la empresa. Cada acción segura es una inversión para él, su familia y la empresa», explicó.