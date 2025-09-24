La condición es cada vez más alarmante, Fahmi Bo no es apetito para defecar en la cama

VIVA – Fahmi bo que alguna vez fue conocido como el comportamiento ingenioso y el carisma de pantalla panorámica ahora está en una condición de salud cada vez más preocupante. Después de meses de luchar contra una serie de complicaciones de enfermedades crónicas, se informó que Fahmi Bo disminuyó drásticamente, incluida la pérdida de apetito y la incapacidad para moverse diariamente.

Esta noticia estaba en el centro de atención después del presentador Melaney RicardoSu amigo cercano, compartiendo observaciones personales después de su segunda visita a la casa del actor de 51 años.

La visita de Melaney Ricardo a la residencia de Fahmi Bo reveló una realidad mucho más oscura que la reunión anterior. Según Melaney, la condición de Fahmi Bo ahora es cada vez más alarmante.

«Sí, si esta condición ya es alarmante.

El actor que solía ser enérgico ahora pasa la mayor parte de su tiempo acostado en la cama, sin entusiasmo por disfrutar de la comida. De hecho, para apoyar su respiración débil, debe depender de la asistencia de oxígeno.

«Ya se usa oxígeno», agregó Melaney.

Aún más triste, Fahmi Bo ha perdido la capacidad de ser independiente en las actividades básicas. En los últimos dos años, había luchado con un palo de apoyo, aunque a menudo cayó. Ahora, incluso arrastrándose al baño, como lo hizo mientras aún vivía en una sencilla pensión, incluso ya no es posible.

«Lo siento, orinar y defecar que todo está en la cama», dijo Melaney.

A diferencia de la visita anterior, donde Fahmi todavía compartía historias sobre sus esfuerzos para ganarse la vida en las transmisiones en vivo en Tiktok, ahora ya no puede moverse libremente. Esta condición no solo es física, sino también emocional, donde el actor senior a menudo se siente aislado en medio de las limitaciones financieras.

Sin embargo, detrás de esta oscuridad, hay un rayo de esperanza que calienta el corazón. Melaney Ricardo destacó la reunión familiar de Fahmi Bo como una bendición oculta. Habiéndose separado previamente debido a varias dinámicas de la vida, miembros de la familia, incluidos dos hijos de su matrimonio con Nita que habían terminado, ahora reunidos para cuidarlo con amor.

«De lo que estoy feliz es que su familia se reúne ahora, lo logró», explicó Melaney.

«Significa que detrás de las cosas llenas de desafíos, Dios da consuelo para Bang Fahmi Bo», concluyó.

Detrás de la brillante carrera, Fahmi Bo enfrentó una tormenta de salud que comenzó en 2018. En ese momento, fue diagnosticado por primera vez con un derrame cerebral que dejó un impacto permanente en su movilidad.

Esta condición es más complicada con complicaciones de diabetes tipo 2 incontroladas, hipertensión, pérdida ósea, calcificación de las articulaciones, gota, al ataque cardíaco que lo sucedió en agosto de 2025.

Estas enfermedades están interrelacionadas, donde la diabetes seca se convierte en el desencadenante principal que acelera la disminución de la función del órgano. Como resultado, Fahmi Bo a menudo tuvo que ser hospitalizado, incluso en el Hospital Harapan Kita y el Hospital Pelni durante un total de 18 días recientemente.