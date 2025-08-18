La condición del esposo después de que MPOK Alpa murió: como los pies desaparecen

VIVA – La partida de Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPAel 14 de agosto de 2025, dejando un profundo dolor para familias y fanáticos. Este comediante de 38 años morir El mundo después de luchar contra el cáncer de seno que se ha extendido a los pulmones. Marido MPOK ALPA, Aji DarmajiCompartiendo una triste historia sobre su vida después de ser dejado por su esposa, a quien consideraba un alma gemela.

La procesión fúnebre MPOK ALPA en TPU Kujaran, Yakarta, tuvo lugar solemnemente el viernes 15 de agosto de 2025. Sin embargo, la tristeza de la familia creció mucho cuando sus gemelos, Raffa y Raffi Ahmad Darmadina tuvieron que apresurarse a la unidad de emergencia de un hospital después de la partida de su madre. Esta condición hizo que Aji sea devastada, como si el mundo perdiera su luz.

«Ambos son bucinos. Si no bucina, no te casas. Sí, sientes que los pies desaparecen, así que.

Aji admitió que todavía no podía entrar en la habitación, que solía ser un lugar para descansar con MPOK ALPA. Las heridas de pérdida todavía se sienten tan profundas, haciéndolo solo rezar por la paz de su esposa.

«Al entrar en la casa no me he atrevido a ingresar a la habitación. Todavía no en la habitación, no fuerte. Todavía debajo», admitió.

En la actualidad, Aji se enfoca en el cuidado de Raffa y Raffi, gemelos nacidos en octubre de 2024, mientras intentan continuar. También recordó la lucha de MPOK ALPA contra la enfermedad que había roído.

Según Aji, la condición de su esposa comenzó a deteriorarse desde julio de 2025, caracterizada por síntomas de calor y frío y cuerpo que son cada vez más débiles. MPOK ALPA ha sufrido quimioterapia y tratamiento a Penang, Malasia.

«Las gotas son la luna, el mes pasado, julio. Ha comenzado a calentarse, el cuerpo ha comenzado a cojear», explicó Aji Darmaji.

A pesar de que han luchado, Destiny determina lo contrario. El creador llamó a MPOK ALPA, dejando una serie de ideales que aún no se han realizado. Uno de sus mayores sueños es unir a su familia para cumplir Umrah.

«Invite a Umrah, una familia si hay fortuna. (Digo) más tarde, Ma, si hay una fortuna, se reunirá. Más tarde, si la fortuna se ha reunido, lista para estar física y mentalmente así. Raffa Raffi puede caminar al menos, estamos buenos por guiarlo», dijo.

Raffa y Raffi, que fueron nombrados como una forma de respeto por Raffi Ahmad, que lleva los costos de su parto, es ahora el foco principal de Aji. Perder MPOK Alpa no solo deja heridas para la familia, sino también para los fanáticos que lo conocen como una figura llena de risas y calidez. Aji espera que las oraciones de la comunidad puedan acompañar el viaje de MPOK Alpa en la naturaleza allí, mientras intenta fuertemente por sus hijos.