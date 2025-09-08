La condición de salud actual de Sule después de ser grabada por la cámara muecada de dolor

VIVA – Condición de salud del comediante Sula Conviértase en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Incluso los videos que circulan recientemente muestran a Sule acostado en el colchón de su casa con una infusión en la mano.

Sule también parecía hacer una mueca de dolor cuando la enfermera intentó frotar la parte posterior de su mano con hisopos de alcohol unidos a la infusión. También escuchó recitar el nombre de Allah mientras cerraba los ojos sosteniendo la sensación Enfermo.

«Allahu Akbar», dijo Sule como se cita de la cuenta Tiktok @Monalisa Fitri.

La condición de salud de Sule como esa también hizo que el público se preocupara. Sin embargo, la princesa Delina, el segundo hijo de Sule con la difunta Lina, fue vista visitando a su padre y mostrando cómo la condición actual del comediante.

En el video subido en la cuenta Tiktok @hacikulke, se vio que la princesa Delina vino trayendo una serie de frutas como manzanas, plátanos a dragón fruta. Sule, que vio a su hija, vino con frutas en una gran bolsa se había disculpado por ser problemático. Pero la princesa Delina afirmó que no se ocupara de ella.

Del video también se sabe que Sule está actualmente en el proceso de recuperación.

«¿Saludable?», Preguntó Sule.

«Alhamdulillah, Ath.

«Es saludable, recuperación», dijo Sule.

«Alhamdulillah», dijo Putri Delina.

Por otro lado, Sule también mostró resultados de laboratorio. A partir de ahí, la palabra sula los resultados de la prueba médica experimentaron un cambio bastante bueno. A partir de los resultados, también parece ser conocido, Sule tiene un problema en el estómago y el tifus.

«Es mejor. El estómago es bueno, el tifus es rápido», dijo Sule.

Mientras tanto, cuando era niña, la princesa Delina también dio varios consejos a su padre para poder cambiar mejor su estilo de vida. También le pidió al padre que reduzca el consumo de cigarrillos y el sueño suficiente.

«Es por eso que saludable es costoso. Los cigarrillos deben reducirse, es una buena idea saber que la prohibición sigue siendo costosa, ¿verdad?

«Pero la enfermedad es una mente», dijo Sule.

«Ahora que es una mente», dijo Putri Delina.