La condición de RI gradualmente normal, Prabowo apreció la sinergia de la Policía Nacional y la comunidad

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto expresar aprecio a todos públicofuerzas de seguridad, así como rangos gubernamentales que están alertas para trabajar juntas asociación y Post -Dadinamika Peace que ocurrió en los últimos días.

«Él (presidente Prabowo Subianto) expresó su gratitud a toda la comunidad indonesia, a todas las filas de las autoridades, tanto la policía como las autoridades TNIPara todos los niveles de gobierno, tanto el nivel central, luego el jefe regional, los gobernadores que pueden trabajar rápidamente juntos «, dijo Praseteto en su declaración, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Prabowo consideró que la unión era capaz de traer un sentido de unidad, armonía y paz en la comunidad. Esto hace que las condiciones nacionales pronto puedan ser estables en poco tiempo.

«Para que la dinámica que ocurra en unos días atrás pueda recuperarse inmediatamente lo más rápido posible», dijo Praseteto.

Además, Praseteto también dijo que el presidente Prabowo monitoreó directamente el desarrollo de la situación nacional a través de informes de varias agencias relevantes.

Prasetyo agregó que la condición actual de la comunidad ha sido gradualmente normal, lo que significa éxito sinergia Todas las partes en el mantenimiento de la estabilidad.

«Un día también monitoreó todas las circunstancias y recibió informes de todos los rangos relacionados que la vida de las personas se había recuperado nuevamente como antes», concluyó.