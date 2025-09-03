La condición de lesión no se ha recuperado, Maverick Vinales permanece baja en Catalan GP 2025

VIVA – corredor Motogp de España, Vinales MaverickEs seguro intentar ir por la pista en el Gran Premio de Catalunya este fin de semana. Esta decisión fue tomada a pesar de que todavía se estaba recuperando de lesión Los hombros graves que experimentó en la mitad de la temporada.

Un gran problema le sucedió a Vinales cuando tuvo un accidente en la sesión de calificación del Gran Premio de Alemania en julio pasado. El incidente causó que sus hombros se torcieran (dislocados), incluso reveló la presencia de pequeñas fracturas y lágrimas del ligamento del ligamento, partes importantes de las articulaciones del hombro que funcionan para el movimiento y la estabilidad.

Como resultado, Vinales tuvo que someterse a una cirugía en Italia el 13 de julio de 2025. El proceso de recuperación tardó más que la estimación inicial. El médico incluso dijo que necesitaba unas 16 semanas para recuperarse por completo. Por esta razón, se vio obligado a estar ausente en varias series, incluido el GP checo, Austriay Hungría.

Larga ausencia y frustración

Ausente de cuatro carreras sucesivamente se convirtió claramente en un golpe para Vinales. Además, su rendimiento al comienzo de la temporada con Tech3 KTM es bastante prometedor. Sin embargo, el dolor en el hombro hace que sea imposible competir con otros corredores, incluso cuando trató de aparecer en el GP austriaco. En ese momento, tenía que rendirse porque no podía mantener la carga del motor.

De vuelta en el hogar Gran Premio de su propia casa

Ahora, después de obtener un tiempo adicional para la recuperación, Vinales eligió a Catalunya como un momento para intentarlo nuevamente. Hay una razón emotiva detrás de esta decisión: Catalunya es una carrera de jaula para Vinales, que nació en Figueres, España. Ciertamente no quería perder la oportunidad de aparecer frente a sus propios seguidores.

Aun así, Vinales enfatizó que su participación no era obligarse a lograr los máximos resultados. En cambio, quiere usar este fin de semana para probar su condición física y ver hasta qué punto puede resistir la carga al viajar en una moto RC16.

Enfoque gradual

Vinales explicó que tomaría medidas gradualmente. Planea bajar en la primera sesión de entrenamiento gratuita (FP1) el viernes para sentir la condición del hombro al viajar en una motocicleta. Si los resultados son positivos, procederá a la próxima sesión. Sin embargo, si el dolor es demasiado pesado, no se obligará a continuar la carrera.



Aprilia Racer, Maverick Vinales

Ahora intentará competir este fin de semana en el Gran Premio de Catalán, pero admitirá que monitoreará la condición de la sesión después de la sesión.

«Tenemos dos semanas de tiempo de recuperación adicional desde el médico de cabecera austriaco, que es un beneficio real para nosotros», dijo, citado por Viva de Chocar Miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Hemos aumentado el nivel y la intensidad del entrenamiento, y todos los días nos fortalecemos», agregó.

Comentarios del equipo KTM Tech3

El KTM Tech3 admite la decisión de Vinales de intentarlo nuevamente en Catalunya. Según el gerente del equipo, a pesar de que su condición física no es 100 por ciento, la presencia de Vinales en la pista puede ayudarlos a medir lo que debe mejorarse para la próxima carrera.

Para el equipo, el objetivo es simple: no podio, sino completar el fin de semana de la carrera y obtener datos importantes para una recuperación a largo plazo.

Prueba importante antes del resto de la temporada

El regreso de Vininals en Catalunya es claramente un momento importante. Además de los factores emocionales como una carrera de jaula, este también es un punto de referencia en la medida en que se está ejecutando la recuperación. Si puede terminar bien la sesión de entrenamiento, lo más probable es que vuelva a su totalidad en la siguiente serie.

Sin embargo, si el dolor aún es demasiado pesado, el catalunya será un material de evaluación para que el proceso de curación pueda aumentarse. De esa manera, puede volver a competitivo antes de que finalice la temporada 2025.

Maverick Vinales está en una fase difícil en su carrera. Las lesiones graves en los hombros lo convierten en una larga ausencia y pierden impulso. Sin embargo, su decisión de tratar de aparecer en Catalan GP 2025 mostró una fuerte determinación de aumentar.



Yamaha Energy Monster Raber, Maverick Vinales

Aunque aún no está completamente recuperada, la carrera en Catalunya puede ser un primer paso importante hacia la resurrección. Vinales no siguió la victoria esta vez, pero quería probar sus límites físicos, sintió la atmósfera de la carrera de la jaula y retrocedió su entusiasmo.

Los fanáticos de MotoGP ciertamente esperan si Vinales puede pasar esta difícil prueba. Una cosa es segura: su coraje para regresar a la pista a pesar de que no es 100 por ciento saludable muestra una dedicación extraordinaria como corredor.