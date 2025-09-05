La condición de 8 víctimas de helicópteros cayó en el bosque del sur de Kalimantan, 3 personas fueron difíciles de reconocer porque estaban quemadas

Banjarnasina, Viva – Basarnas declaró los cinco cuerpos de víctimas Helicóptero Bk117 D3 propiedad de Estindo Air caer En el área forestal de la aldea de Emil Baru, distrito de Mentale, Tanah Bumbu, Kalimantano del Surpuede ser reconocido.

«De los ocho cuerpos, hasta cinco cuerpos fueron fácilmente reconocidos por los médicos forenses, mientras que otros tres cuerpos no pudieron ser reconocidos porque fueron perdidos», dijo el director de operaciones de Basarnas, el primer almirante Tni Yudhi Bramantyo en una conferencia de prensa de DVI Polri, el viernes.

Según él, el equipo de DVI de la Policía Regional del Sur de la Policía del Sur de Kalimantan será procesado, especialmente tres cuerpos que no pueden ser reconocidos por sus identidades.



El equipo SAR trajo el cuerpo de la víctima de un accidente de helicóptero en el sur de Kalimantan Foto : Entre/tumpal andani aritonang

De entre Cinco cuerpos que pueden ser reconocidos, dijo Yudhi, uno de los cuerpos casi intactos. Mientras que otros cuerpos de las partes del cuerpo se cortan en pedazos.

Los ocho cuerpos consistieron en un capitán llamado Haryanto, un técnico llamado Hendra, y seis pasajeros, a saber, Mark Wren (Estados Unidos), Santha Kumar (India), Claudine Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (WNI), Yudi Febrian (WNI), Andys Rissa Pasulu (WNI).

Mientras tanto, el jefe de la policía regional del sur de Kalimantan, Dokkes Kombes Pol, el Dr. Muhammad El Yandiko, explicó que el cuerpo no podía determinarse porque los oficiales todavía estaban identificando y coincidiendo con ocho cuerpos de acuerdo con sus respectivas identidades.

«Tres extranjeros y cinco ciudadanos indonesios siguen siendo el proceso de identificar quién está quemado y quién está intacto en el cuerpo. Toma tiempo y proceso», dijo Yandiko.

El equipo SAR combinado encontró una carcasa de helicóptero en el punto 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07» E, el área forestal alrededor de la aldea Emil Baru, el distrito de Mentale, Tanah Bumbu, South Kalimantan, el miércoles 3 de septiembre alrededor de las 14.45 Wita, desde que desapareció el lunes 1 de septiembre alrededor de 08.54 Wita.

El helicóptero se encontró a una distancia de aproximadamente 700 metros de las coordenadas previamente otorgadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT).

El comandante oficial de la escena (OSC) movilizó toda la unidad de búsqueda y rescate (SRU) al sitio de descubrimiento para fortalecer el proceso de evacuación hasta que finalmente logró evacuar todo el cuerpo el jueves 4 de septiembre alrededor de las 21.50 Wita. (Hormiga)