La condición de 4 víctimas de explosiones en Pamulang, experimentó quemaduras del 90 por ciento a los huesos del índice roto.

South Tangerang, Viva – La policía revela la condición de cuatro víctimas que aún están en consecuencias del tratamiento explosión Lo que sucedió en el asentamiento de Pondok Cabe Ilir, Kecamatan PamulangSouth Tangerang City (Tangsel), el viernes 12 de septiembre de 2025.

El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado Bambang Askar Sodiq, dijo que una víctima con las iniciales A (45) fue derivada del Hospital Hermina Ciputat al Hospital Tarakan, Central Yakarta debido a la experimentación Quemaduras 90 por ciento.

«La víctima que fue tratada en el Hospital Hermina Ciputat con las iniciales A sufrió una quemadura del 90 por ciento. La víctima fue derivada a las 06.10 Wib al Hospital Tarakan, Central Yakarta», dijo Bambang, en su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla de IG sobre explosiones relacionadas con South Tangerang en South Tangerang

Mientras tanto, otras tres víctimas todavía están recibiendo tratamiento en el Hospital Hermina Ciputat. Una víctima de los ancianos con la T inicial (84) se someterá a una cirugía debido a los huesos rotos.

«La víctima de T sufrió una herida en la cabeza de hematoma, el dedo índice izquierdo se rompió, una condición estable, una operación se llevará a cabo por la tarde a las 18:30 WIB», explicó Bambang.

Luego, las otras dos víctimas, a saber, las RRP iniciales (18) sufrieron quemaduras del 12 por ciento y todavía estaban siendo tratadas en la sala de aislamiento. Mientras tanto, la víctima femenina con las iniciales RA (39) sufrió quemaduras del 70 por ciento.

«Para la condición de los dos estables, están esperando la habitación para pacientes hospitalizados», dijo Bambang.

Para tener en cuenta, varios niños también fueron víctimas de una misteriosa explosión en el asentamiento de Pondok Cabe Ilir, distrito de Pamulang, South Tangerang City (Tangsel).

El alcalde adjunto de South Tangerang Pilar Saga Ichsan reveló que le daría curación de trauma a las víctimas de la víctima afectada por la explosión.

Esto fue revelado por él al realizar una revisión directa en los campos de refugiados de los residentes, el sábado 13 de septiembre de 2025.

«Debe haber (curación del trauma), también del Departamento de Protección de Mujeres y Niños hay un programa con un psicólogo, un psicólogo infantil para la recuperación del trauma después del incidente», dijo Pillar, en el lugar.

Además, el pilar establece que la provisión de curación del trauma es un estándar operativo dado durante un desastre.

«Entonces, de hecho, ese es nuestro estándar cada vez que hay eventos, desastres, incendios, etc., definitivamente enviaremos un psicólogo para traumatizar la curación», dijo Pillar.

«Incluso del campus ayer había algunos del campus en el momento del incidente del incendio que me dije en Serpong desde el campus que también tenían un programa también. Así que estamos colaborando», continuó.

Tvonews / ar spray