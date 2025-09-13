La condición de 134 ciudadanos indonesios en Nepal se confirma a salvo, programada para regresar al RI el 18 de septiembre

Yakarta, Viva – Director de Protección de Ciudadanos Indonesia (Ciudadano indonesio) El Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Judha Nugraha dijo, todos los ciudadanos indonesios en Nepal en una condición segura después de la ocurrencia disturbios En ese país.

«Podemos decir que dado que los disturbios ocurrieron en Nepal, el Ministerio de Asuntos Exteriores había coordinado intensamente con la embajada indonesia en Dhaka.



Los disturbios están dominados por el gen Z roto en Katmandú, Nepal.

Judha explicó que durante los disturbios en Nepal, había 134 ciudadanos indonesios en el país.

Las 134 personas consistieron en 56 ciudadanos indonesios que se establecieron en Nepal y 78 ciudadanos indonesios que hicieron una breve visita, tanto para conferencias internacionales como para turistas.

Cuando estallaron los disturbios, el embajador registró inmediatamente a los ciudadanos indonesios e intentó repatriarlos utilizando vuelos comerciales.

Basado en datos propiedad de Judha, había 18 ciudadanos indonesios que fueron enviados a casa el 11 de septiembre de 2025.

«Luego, el 12 de septiembre hubo 22 personas y hoy a las 13.00 de Katmandú, y esta noche habrá 17 ciudadanos indonesios en casa. Así que hay un total de 57 ciudadanos indonesios que podemos regresar a partir del 13 hoy, esta noche», dijo Judha.

«Mañana, 17 personas regresarán a casa. El 15 (septiembre) hay dos personas y 18 (septiembre) hay dos personas», agregó Judha

Por lo tanto, todos los ciudadanos indonesios están programados para regresar a su tierra natal el 18 de septiembre de 2025.

Judha también agregó que su embajada indonesia en Nepal continuó monitoreando a los ciudadanos indonesios que no eligieron regresar a Indonesia porque ya tenían una familia en Nepal.

«La embajada tomará protección si los disturbios están aumentando. Sin embargo, vemos que en este momento la condición por día no es disturbios, entonces el aeropuerto se ha abierto hace unos días», explicó.

Judha espera que la situación en Nepal pueda ser propicio lo antes posible para la creación de un sentido de seguridad para los ciudadanos indonesios en el país. (Hormiga)