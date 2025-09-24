La condición actual de Tasya Farasya antes de la primera prueba de divorcio, su rostro está muy marchito

VIVA – Tasya farasya Y Ahmad assegaf Programado para someterse a un primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA) el miércoles 24 de septiembre de 2025. Esta sesión se celebró después de que Tasya Farasya solicitó el divorcio contra su esposo el 12 de septiembre de 2025 por e-Court.

Antes de la primera prueba de divorcio de hoy, Tasya Farasya compartió sus condiciones y estado de ánimo. Aparentemente, este divorcio se siente muy pesado para enfrentar la celebridad considerando que ha fomentado un hogar durante 7 años.

Tasya Farasya sintió que estaba mirando la historia de los demás porque no esperaba que este problema sucediera en su vida.

«Se siente como si vi las historias de otras personas», escribió Tasya Farasya en la historia de Instagram, citado el miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Nunca pensé que esta parte sería mía», agregó.

Tasya Farasya compartió selfies con su cara muy deprimida. Sus ojos se veían muy tristes, como llorar durante mucho tiempo. La tristeza fue claramente ilustrada en la cara de Tasya Farasya antes de su primer juicio de divorcio hoy.

Para el propietario del negocio de belleza, este divorcio todavía no se siente como la realidad. Aparentemente, Tasya Farasya todavía espera que haya un punto brillante y amabilidad que le sucede.

Tasya Farasya reveló que esperaba levantarse del sueño en todo de regreso como antes. Como si, todavía esperaba mejorar su hogar con Ahmad Assegaf.

«Esto no es real. Como me despertaré y todo volverá de nuevo», concluyó.

El divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se revelaron por primera vez debido al tweet de uno de los internautas en X. El nombre de la celebridad se convirtió en una conversación hasta que finalmente la corte confirmó la verdad. Tasya Farasya solicitó el divorcio de su esposo a mediados de septiembre de 2025.

La causa del divorcio fue mantenida en secreto por el tribunal. Sin embargo, muchos problemas se dispersaron por la supuesta infidelidad cometida por Ahmad Assegaf. Además, los chismes sobre Ahmad malversaron el dinero de la compañía construido con Tasya Farasya también fue un foco público.

Hasta ahora, Tasya Farasya y Ahmad Aassegaf se han negado a abrir su voz en los problemas inclinados de su divorcio.