La condición actual de Nikita Mirzani en prisión, casi paralizada hasta que su vida sea amenazada

VIVA – La actriz y celebridad Nikita Mirzani nuevamente se convirtió en un tema candente de conversación entre el público después de las últimas noticias sobre sus condiciones de salud deterioradas durante el período de detención en el Centro de Detención Pondok Bambu, East Yakarta.

Leer también: Dolor de lámina y centro de columna: la solución correcta para el tratamiento de los nervios



Nikita, quien fue detenido en relación con el supuesto caso de extorsión contra Reza Gladys, supuestamente experimentó problemas de salud graves debido a un nervio pellizcado en el cuello que era cada vez más grave. Esta condición incluso amenaza la parálisis si no recibe un tratamiento médico adecuado de inmediato.

Según la información, el problema nervioso estrecho experimentado por Nikita ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Sin embargo, esta condición empeoró mientras fuera detenido debido a las instalaciones de la cama en el centro de detención que no apoyaba sus necesidades de salud.

Leer también: Tenga cuidado y el nervio no tratado puede provocar accidente cerebrovascular y propagarse a otros órganos vitales



«Así que tengo un cuello de cirugía, hay calcificación en el número 5, hueso. Ya uso un bolígrafo», dijo Nikita después de la sesión adicional de extorsión y casos de TPPU en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Nikita explicó que el colchón en el centro de detención no coincide con sus necesidades físicas, causando un cambio en el hueso del cuello y la apariencia de un bulto que requiere un tratamiento intensivo de fisioterapia.

Leer también: Superar el nervio de la abrazadera con el método sofisticado, estos 2 deportes pueden acelerar la recuperación



«Debido a que dormir en detención es el colchón, no coincide con lo mismo en la habitación, por lo que hay un cambio y hay un bulto», agregó.

El impacto de esta condición hace que Nikita a menudo experimente mareos, dificultad para respirar y molestias significativas. Este síntoma comenzó a sentirse desde que fue detenido en la Policía Metropolitana de Yakarta, antes de finalmente ser transferido al Centro de Detención de Bambu Pondok.

«Sí, así que Keliyengan se mantiene fácil, así que», dijo.

Aunque había recibido tratamiento mientras estaba en la policía regional, el proceso de tratamiento se detuvo debido a la transferencia al centro de detención con diferentes procedimientos. En la actualidad, el médico recomienda que Nikita se someta a fisioterapia durante seis semanas, con una frecuencia de dos o tres veces por semana.

Si la condición nerviosa no muestra mejoría, la cirugía se convierte en el último paso que debe tomarse.

«Ayer, fui al tratamiento. Entonces el médico sugirió fisioterapia durante 6 semanas, una semana 3 o 2 veces», explicó Nikita.

Además, Nikita expresó su preocupación por el riesgo a largo plazo de esta afección. Explicó que los nervios en el hueso del cuello tienen una relación vital con el cerebro y el corazón.

«Hay dos cables de la médula ósea del cuello, como un cable. Uno al cerebro, uno al corazón», explicó

Si el estrechamiento de los nervios continúa, a Nikita le preocupa que enfrente el riesgo de parálisis o incluso amenazas para su vida.

«Sí, si, por ejemplo, se está reduciendo cada vez más, sí, naudzubillah sí, Dios no lo quiera, no habrá Nikita Mirzani», concluyó.

El abogado de Nikita ha tomado medidas al presentar una solicitud para que su cliente se someta a un tratamiento fuera del centro de detención. Este paso se toma para garantizar que la salud de Nikita se mantenga y evite los riesgos más graves.