La concesión terminó, se esperaba que el camino de peaje CMNP fuera devuelto al país

Yakarta, Viva – El equipo de defensa de rescate de activos estatales evalúa el camino Tol Cawang -Tanjung Priok debería haber sido devuelto al estado desde que concesión Terminó en marzo de 2025.

Porque, según ellos, los recibos de la carretera de peaje ya no son apropiados para ingresar a Pt Citra Marga Nusaphala Persada TBK (CMNP).

La miembro del equipo de defensa, Netty P. Lubis, dijo que la continuación de la gestión de CMNP era contraria a las disposiciones de la ley.

La razón es que, refiriéndose al párrafo del Artículo 50 (9) de la ley número 2 de 2022 sobre las carreteras, las obligaciones de la carretera de peaje se devuelven al gobierno tan pronto como se agota el período de concesión.

«La ley también estipula que después de que termina la concesión, el gobierno central tiene el derecho de hacerse cargo y cambiar el estado de la carretera de peaje a una barrera no de peateo, o designar un nuevo SOE para administrarlo y mantenerlo», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Netty destacó la existencia de una extensión de concesión a través de la Escritura PPJT No.06 con fecha del 23 de junio de 2021 antes del notario. El acuerdo dio derechos adicionales al CMNP, incluido el desarrollo de la sección East Ancol – elevada (elevada), al tiempo que extendía la concesión hasta el 31 de marzo de 2060.

«Le pedimos al estado que se haga cargo de la gestión de la carretera de peaje y lo convierta en un obstáculo sin peateo para que los residentes puedan pasar sin aranceles», dijo.

También aludió al problema de la tarifa. Según él, el aumento en las tarifas de peaje no es comparable a mejorar la calidad de la carretera. De hecho, los estados financieros de CMNP mostraron una gran ganancia de esta sección: Rp1.36 billones de ganancias netas en 2023 y RP1.16 billones en 2024.

Mientras tanto, el jefe de BPJT del Ministerio de Obras Públicas, Wilan Oktavian, explicó que CMNP todavía estaba administrando legalmente la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok, porque su concesión se había extendido desde 2020.

«Si se ha extendido en 2020, no ahora, por lo que sus concesiones han sido abandonadas desde entonces, porque fueron asignadas para construir Harbor Road II que ahora está en marcha», dijo.

Según Wilan, el documento del Acuerdo de Concesión de Carretera de Toll (PPJT) se ha modificado desde 2020, lo que se suma al período de concesión de 35 años hasta 2060 «. Si en documentos oficiales, se ha extendido hasta 2060, por lo que cuando tomo el cargo, el estado ya se da», explicó.

Sin embargo, la extensión de esta concesión es ahora un foco legal. La oficina del Fiscal General está investigando las acusaciones de violaciones de los procedimientos, porque la extensión no es a través de auditorías o mecanismo de subasta como regulado en PP No. 27/2014 y la Ley No.38/2004 sobre carreteras.

La oficina del Fiscal General había convocado a Fitria Hamka el viernes 12 de septiembre de 2025. A la hija de la empresa de negocios de Jusuf Hamka Toll Road se le pidió una aclaración sobre la investigación de la supuesta corrupción en la extensión de la concesión de la carretera de peaje por CMNP.