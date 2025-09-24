La concesión de peaje de CMNP fue demandada al Tribunal Central de Distrito de Yakarta, la razón …

Yakarta, Viva – Sesión pleito extensión concesión Camino Tol Cawang – Tanjung Priok – East Imprinando – Jobs Tiga/Pluit que involucra a Pt Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) De vuelta en el centro de atención.

Debido a que el Comité de Comunidad de Rescate de Activos del Estado (KMPAN) registró oficialmente una demanda con un caso número 407/PDT.G/2025/PN JKT.PST en el Tribunal de Distrito Central de Jakarta. La demanda evaluó que la extensión de la concesión de peaje realizada el 23 de junio de 2020 fue legalmente defectuosa y perjudicó los intereses de la comunidad en general.

El demandado por el Ministro de Obras Públicas, la Agencia Regulatoria de Carreteras de Toll (BPJT), el Ministro de Transporte y el Ministro de Finanzas. El miembro del equipo de defensa de KMPAN, Netty P. Lubis, transmitió disturbios públicos con respecto a la mala calidad de la carretera.

«Los autos que pasan a menudo se encuentran con agujeros en la carretera de peaje», dijo citado el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Consideró que el aumento en las tarifas de peaje que se continuaron llevando a cabo cargaría al público, mientras que la calidad del camino estaba lejos de ser factible. Este juicio en realidad está programado para la mediación entre el demandante y el demandado. Sin embargo, Netty se aseguró de que no hubiera un punto de reunión.

«La mediación no tiene similitudes», dijo Netty.

KMPAN sospecha que la extensión de la concesión dada al CMNP no pasa por un proceso de subasta abierta. Aun así, el demandante era reacio a revelar los detalles antes de que el juicio ingresara a la etapa de evidencia.

En su petito, KMPAN le pidió al tribunal que declarara una extensión de la concesión como una ley contra la ley, cancelando el acuerdo de concesión de carreteras de peaje, para ordenar al gobierno que se haga cargo de la gestión de la carretera de peaje. De hecho, el KMPAN exige que la carretera de peaje se transforme en un obstáculo sin peateo que la comunidad puede acceder de forma gratuita.

Hizo hincapié en que este caso no era solo una cuestión de carreteras dañadas. «Se trata de los derechos de la comunidad a los servicios públicos decentes», dijo Netty.