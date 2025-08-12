La comunidad OJK Wantan-Wanti no se une al movimiento de préstamos de Galbay, esta es la consecuencia

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) Corre a la comunidad para no unirse al movimiento de falla (Galbay) Nuez. Porque los préstamos legales en línea (Pindar) se integrarán con el sistema de servicio de información financiera (SEMEJANTE), para la solicitud de crédito o financiación.

Leer también: OJK desregulará reglas en el sector financiero, tenga en cuenta los detalles



Jefe de Supervisión Ejecutiva del Comportamiento del Mercado, Educación Financiera y Protección Consumidor Ojk Friderica Widyasari Dewi dijo que, con la integración de Pindar legal a Slik, había consumidores registrados que no querían pagar préstamos. Slik es un sistema administrado por OJK para registrar y almacenar información sobre el historial de crédito del deudor.

«No te unas al movimiento así (no pudo pagar préstamos). Afortunadamente podría ser un momento, pero la pérdida es al frente», dijo Friderica en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Prepare nuevas pautas, Finalización OJK de la hoja de ruta de la industria de la industria y la industria empresarial



Explicó, si en la nota el nombre de un consumidor que no quiere pagar un préstamo, los consumidores serán difíciles si desea pagar la casa, incluso encuentre un trabajo. Porque, varias empresas verifican a Slik a los solicitantes de empleo.



Miembro de la Junta de Comisionados de OJK para EPK Friderica Widyasari Dewi.

Leer también: Recopilar partes interesadas, mitigación de riesgos e innovación de riesgos del sector de servicios financieros del sector de servicios financieros



«Si tiene una deuda en un préstamo, tiene una deuda en BNPL (compre ahora, pague más tarde), no pague, eso más tarde si desea pagar en cuotas, no puede en absoluto», dijo Friderica.

Por lo tanto, le pidió al público que se convirtiera en un buen consumidor y haga sus obligaciones para pagar préstamos. «Lo que protegemos son los consumidores que tienen buenas intenciones. Entonces, para los consumidores que no tienen la intención de pagar, no es el tipo de consumidor que protegemos», dijo.

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) publicó oficialmente una actualización de estado de préstamo en línea (LOBOL) a partir del 1 de julio de 2025



La ilustración de KTP se utiliza préstamos ilegales

Mientras tanto, el grupo de trabajo exacto que consta de OJK, BSSN y el Ministerio de Comunicación e Información han bloqueado a 427 entidades de préstamos ilegales hasta mediados de junio de 2025. Este paso se llevó a cabo como un esfuerzo para proteger al público de las prácticas financieras ilegales adversas.

Además, OJK introdujo el nuevo término «pindar» o préstamo en línea para distinguir los servicios legales de préstamos en línea (préstamos) de préstamos ilegales que ahora se considera que tienen más connotaciones negativas en la comunidad. (Hormiga)