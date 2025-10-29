La comunidad Khati protesta por la exclusión del panel ejecutivo estatal del BJP







Miembros de la comunidad Khati protagonizaron el martes una estridente protesta en la BJP oficina aquí alegando falta de representación de la comunidad en los nuevos comités ejecutivos del partido gobernante en Madhya Pradesh y su unidad municipal en Indore. Los manifestantes alegaron que el BJP estaba descuidando a la comunidad al no dar una representación adecuada a sus líderes en su organización, acusación negada por el partido gobernante.

Testigos presenciales informaron que los manifestantes se reunieron frente a la oficina local del BJP y quemaron una efigie del presidente de la unidad municipal del partido, Sumit Mishra. En medio de consignas, un manifestante violento ennegreció la foto de Mishra en una pancarta afuera de la oficina del BJP y luego la derribó, dijeron. Según los testigos, los manifestantes entraron a la oficina del BJP y también ennegrecieron la placa con el nombre de Mishra.

Hablando con los periodistas, el líder de la comunidad Khati, Pawan Chaudhary, dijo: «El BJP ha estado ignorando a nuestra comunidad. Ni un solo líder de la comunidad ha sido incluido en los comités ejecutivos estatales y municipales recientemente anunciados por el BJP. El BJP tendrá que afrontar las consecuencias de esto en las próximas elecciones a la asamblea». Rechazando las acusaciones de Chaudhary, el portavoz estatal del BJP, Alok Dubey, dijo: «El BJP siempre ha brindado una representación adecuada a la comunidad Khati».

Afirmó que una de las personas que llevó a cabo la protesta violenta en la oficina local del BJP está asociada con el Congreso. El presidente del Congreso estatal, Jitu Patwari, pertenece a la comunidad Khati e Indore es su ciudad natal. El portavoz del Congreso estatal, Neelabh Shukla, describió la protesta en la oficina del BJP como resultado de un conflicto interno dentro del partido gobernante y dijo: «Esto demuestra que el BJP se ha convertido ahora en el Partido Bharatiya Jhagda (disputa)».

