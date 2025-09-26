La comunidad hindú en Bangladesh comienza las festividades de la puja de Durga en medio de la estricta seguridad







Antes del Festival Durga Puja en curso, la comunidad hindú en Bangladesh ha completado todos los preparativos para celebrar el festival hindú más grande del país.

Sin embargo, la comunidad permanece en alerta máxima debido a las preocupaciones de seguridad.

Las festividades se llevarán a cabo durante cinco días, a partir del domingo.

Se han instalado ídolos bellamente decorados de la Diosa Durga en las salas de adoración. Este año, se llevan a cabo 33,355 pujas en todo Bangladesh, que es aproximadamente 1,000 más que el año pasado, informó la agencia de noticias ANI, citando a los líderes de la comunidad.

Jayanta Kumar Deb, The President of the Metropolitan Public Puja Committee in Dhaka, Said, «Amidst the preparages for Durga Puja, there are instances of attacks on Durga Idols and Temples Desticts. Districts are Kustia, Chittagong, Kurigram, Sathkhira, Jhenidaha, Netrakona, Gaibandha, Panchagarh, Jamalpur, Natore, Gazipur, Manikgonj y Chapinawabgonj.

Agregó que las agencias de aplicación de la ley han tomado medidas rápidas. «Muchos de los delincuentes han sido detenidos. No queremos ataques durante la puja», dijo.

Al instar a las personas a restaurar la paz en el país, Deb dijo: «La violencia debe ponerse a fin no solo a través de la acción de la aplicación de la ley sino también a través de la conciencia ilustrada del país y la resistencia social».

«No es suficiente pensar en la seguridad durante cinco días de Durga Puja. Si queremos construir un Bangladesh contra la discriminación, tenemos que pensar en la seguridad durante 365 días. Tenemos que desarrollar una conciencia no comunal. Queremos crear una cultura para juzgar a los delincuentes «, agregó Deb.

El Consejo de Celebración de Bangladesh Puja ha emitido direcciones de 22 puntos a los organizadores de Durga Puja en todo el país sobre cómo trabajar con las autoridades y mantener la seguridad del festival, informó ANI.

El Consejo también instó a que los casos de acoso falsos y espurios contra los líderes de las minorías religiosas y étnicas, así como las personas inocentes en todo el país, se eliminen antes de la puja.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bashudeb Dhar, presidente del Consejo Nacional de Celebración de Puja, dijo: «El año pasado, la situación se creó después de los incidentes del 5 de agosto (levantamiento dirigido por estudiantes contra Primer Ministro Sheikh Hasina). Algunos templos y algunos ídolos fueron destrozados «.

«Pero el gobierno tomó medidas contra los delincuentes. Este año también, 11 distritos experimentaron vandalismo. Tuvimos una reunión con el asesor doméstico y otros asesores y altos funcionarios de seguridad. Nos han asegurado medidas de seguridad y seguridad adecuadas», agregó.

El templo Dhakeshwari, dedicado a la diosa de Dhaka, es el templo nacional hindú en el Bangladesh de mayoría musulmana. Algunos estudiosos e investigadores dicen que Dhaka lleva el nombre de la diosa Dhakeshwari.

(Con entradas de ANI)





Fuente