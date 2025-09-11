La comunidad demuestra que Toyota Agya emocionante usó carreras

Spa, vivo – Toyota Agya Conocido como un automóvil pequeño que es ágil, económico y prácticamente utilizado en las calles urbanas. Sin embargo, en manos de sus fanáticos, el vehículo que ingresa al automóvil verde de bajo costo o al segmento LCGC puede proporcionar una sensación diferente a la solo transporte diario.

Este automóvil a menudo se ve como un automóvil municipal a un precio asequible. Pero un número comunidad Demuestre que Agya también puede parecer feroz cuando se invita a correr en la pista de carreras.

La experiencia se sintió cada vez más cuando los propietarios se reunieron en un gran evento. Desde allí nació la historia de cómo un auto simple pudo unir a las personas con el espíritu de competencia y unión.

Toyota Agya Club es uno de los contenedores que muestra el lado único de este automóvil. TAC se ha establecido desde 2014 y ahora tiene miles de miembros en toda Indonesia.

Del 5 al 6 de septiembre de 2025, TAC celebró el 3er Jamboree nacional en la ciudad de Manado, North Sulawesi. Al evento asistieron 320 miembros con 60 unidades Toyota Agya de varias regiones.

La serie de actividades incluyó un servicio conjunto en Hasjrat Toyota Tenderan, Drag Race en Patar Raceway Airmadidi, a Highland Tour a Tomohon. Todas estas agendas proporcionan espacio para que los miembros compartan experiencias, al tiempo que sienten el potencial de Agya en la pista.

Drag Race es el momento más esperado, especialmente porque fue asistido directamente por el corredor de Indonesia, Jordan Johan. Un total de 16 unidades AGYA cayeron en dos clases diferentes, a saber, 1000cc y 1200cc de estándar diario.

El ambiente era aún más animado cuando se abrió el evento con la ejecución de la exposición usando Toyota Hilux Rangga Diesel. La portada era cálida con entretenimiento musical y platos culinarios típicos de Manado.

«Por primera vez celebramos la carrera de drag Toyota Agya. Esta actividad es una prueba de que TAC no solo es una comunidad automotriz ordinaria, sino un foro para la creatividad, la deportividad y la hermandad», dijo el presidente de TAC, Steven Jacobus, citado de la declaración oficial, jueves 11 de septiembre, 2025.