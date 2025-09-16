La comunidad de la isla jawa untung obtiene nuevos conocimientos

Mil Islas, Viva – Público Untungg Island JawaMil Islas, recientemente participaron en actividades de empoderamiento costero. En esta actividad, los residentes recibieron asistencia para procesar las plantas de mangle en productos de bocadillos.

Los productos introducidos incluyen chips y dulces hechos de manglares. Esta actividad se inició con el grupo de la comunidad de conservación con el apoyo de PT Pertamina Patra Niaga Regional Java Occidental (RJBB).

El jefe de la comunidad de conducción de conservación, Aditya Jusendra, dijo que esta actividad proporcionó beneficios importantes para los residentes. Según él, los manglares no solo funcionan para prevenir la abrasión, sino que también tiene el potencial de ser una fuente económica.

«Esta actividad abre nuevas ideas para la comunidad de que las plantas de manglar no solo funcionan como protectores de abrasión, sino que también tienen un gran potencial económico como material para los productos procesados ​​con MIPYME», dijo Aditya. Espera que los programas similares puedan continuar.

Un participante, Juhro, admitió que la asistencia agregó nuevas habilidades. «Esta asistencia proporciona nuevas habilidades que aún no hemos conocido, por lo que abre oportunidades comerciales que pueden ser un pilar en la isla de Jawa Untung», dijo.

Según Juhro, los productos derivados de manglar tienen perspectivas de marketing porque la isla de Java Untung es a menudo un destino turístico. Esto se considera que puede apoyar la economía de los ciudadanos costeros.

De la Compañía, Gerente de Área Comunicación, Relaciones y CSR, Susanto August Satria, expresó su apoyo. «Apoyamos plenamente este programa de desarrollo de productos creativos de la comunidad costera, porque además de fomentar el crecimiento económico, este programa también juega un papel importante en el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental», dijo, citado a partir de una declaración oficial, el martes 16 de septiembre de 2025.

Susanto agregó que el uso de manglares debe ir de la mano con los esfuerzos de conservación. De esa manera, los beneficios ecológicos y económicos se pueden lograr de manera equilibrada.

Planes futuros, el desarrollo de productos de manglar se continuará ampliándose con el gobierno y otras partes interesadas. Se espera que este producto sea una fuente económica líder de la comunidad de mil islas.