La comunidad automovilística está recibiendo cada vez más atención

Jacarta – Comunidad automotriz mostrando cada vez más un papel estratégico en el desarrollo de la industria automovilística en Indonesia. No solo es un espacio de reunión para los fanáticos, sino que ahora la comunidad también es vista como un socio importante en la construcción de un ecosistema automotriz sustentable.

Lea también: Decenas de afortunados sienten el asfalto caliente del circuito de Mandalika



Varias marcas de automóviles están empezando a prestar más atención al participar directamente en actividades comunitarias. Su presencia no se limita a la promoción de productos, sino que también fortalece la interacción, la educación y la colaboración entre los actores de la industria.

Este fenómeno se puede ver en el creciente número de eventos automotrices que combinan elementos de comunidad, exhibición y apreciación. Este tipo de evento se convierte en un punto de encuentro entre fabricantes, distribuidores y usuarios de vehículos en un ambiente más informal.

Lea también: Adira Finance presenta el programa 5 Villages turísticos amigables para la conducción



Un ejemplo proviene del NGK Bazaar 2025, que se llevará a cabo del 23 al 24 de diciembre de 2025. En este evento participan varias marcas de automóviles como una forma de interacción directa con la comunidad y los socios de la industria.

En esta actividad participó como participante PT Motul Indonesia Energy (MIE). La presencia de Motul tiene como objetivo acercar la marca de lubricantes a la comunidad automotriz y al mismo tiempo fortalecer las relaciones con los socios comerciales.

Lea también: TAM realiza capacitación en periodismo para comunidad de usuarios de Toyota



Motul Indonesia presenta varios programas de ofertas especiales durante el evento. Promociones de precios especiales en productos lubricantes para motos y automóviles, así como productos exclusivos, son un atractivo para los visitantes de NGK Bazaar.

«Esta actividad es un buen impulso para fortalecer la sinergia entre las marcas de automóviles y, al mismo tiempo, ofrecer ofertas atractivas para los empleados de NGK y la comunidad que asiste», dijo el director general de PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, citado. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Al propio NGK Bazaar 2025 asistieron varias marcas de automóviles de todos los segmentos. La presencia de muchas marcas hace de este evento un espacio de interacción así como una forma de agradecimiento a la comunidad al finalizar el año.

A través de su participación, Motul espera construir relaciones más estrechas con las partes interesadas de la industria. Aparte de eso, Motul también quiere introducir la calidad del producto y al mismo tiempo brindar una experiencia de marca relevante para la comunidad automotriz.