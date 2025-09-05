La comunicación se considera mala, bem si la gente insta al gobierno a evaluar el jefe de la PCO

Yakarta, Viva – Representante de toda la Junta Ejecutiva de Estudiantes de Indonesia (BEM SI) popular instó al gobierno a evaluar actuación Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi, porque se considera que tiene mala comunicación y no óptima.

Esto fue transmitido por el coordinador de medios Bem a la gentePasha Fazillah AFAP, durante una reunión amistosa en el Palacio del Estado el jueves 4 de septiembre de 2025.

A la reunión también asistieron el Ministro Secretario de Estado Praseteto Hadi, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto, y Viceministro Secretario de Estado Juri Ardiantoro.

«Exigimos Jefe de PCO optimizado. No más superposición entre los ministerios. Porque la comunicación pública de PCO o la actual oficina de personal presidencial es bastante mala «, dijo Pasha, citada el viernes 5 de septiembre de 2025.

Según él, el Secretario de Estado había prometido seguir inmediatamente sobre el aporte del estudiante.

«El Ministro de Finanzas dijo que nos pidieron que esperáramos. Si se le hubiera dado al Presidente, habría más información que nos fue inmediatamente transmitida», dijo.

Además del tema de la comunicación pública, los estudiantes también plantean el tema de la continuación de la manifestación, la criminalización de los activistas, las acusaciones de traición. Pasha dijo que las acciones callejeras seguirán siendo una opción de lucha, pero considerando la condición de Yakarta.

«Continuaremos haciendo manifestaciones, pero estamos esperando el momento adecuado y la condición de Yakarta que sea propicio», dijo Pasha.

Con respecto a si la acción el viernes 5 de septiembre de 2025 será cancelada, Pasha enfatizó que la decisión se tomará de acuerdo con la situación en el campo.

«No se cancela exactamente, porque vemos la situación y las condiciones mañana. Si es posible, continuaremos en acción. Pero si no es posible, esperaremos o pospondremos», dijo.

(Reportero/TvOnews/Abdul Gani Siregar)