La composición del evento con fugas, el teniente general Tandyo Budi Revita será nombrado comandante adjunto del TNI

Yakarta, Viva – Cifra candidato Comandante Adjunto del TNI que será nombrado Presidente Prabowo Se dijo que Subianto en la ceremonia de la fuerza operativa y honoraria militar en Batujarar, Bandung, Java Occidental, fue solicitado a un nombre.

Leer también: Anteriormente criticado, ahora Komika Pandji Pragiwaksono Puji Prabowo sobre esto



Es el teniente general Tandyo Budi Revita, quien actualmente se desempeña como subdirector de gabinete del Ejército (Wakasad). El nombre de la deserción de la Academia Militar de 1991 (AKMIL) figuraba en el acuerdo de eventos oficiales en circulación.

«La inauguración del comandante adjunto del Tni Tandyo Budi», dijo la composición del evento emitido por el Centro de Información TNI, citado el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: 3 Cuatro generales de estrellas de candidatos fuertes para el Comandante Diputado TNI, ¿quién elegirá Prabowo?



Si es cierto, esta posición es parte de la promoción. Según las reglas, el vicepresidente del comandante de TNI fue lleno de un oficial de alto estelar de alto estelar que tuvo la oportunidad de ser ascendido a los cuatro estrellas.

La disposición estaba contenida en la regulación presidencial (Peres) número 16 de 2019 firmada por el 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. En la regulación, la sede de TNI fue dirigida por el comandante en jefe y asistido por el comandante adjunto.

Leer también: 3 generales de estrellas ahora liderarán tropas de élite para tres dimensiones TNI



La tarea del comandante adjunto del TNI es coordinar el fomento del poder de Tri Matra, Sea and Air Matra para realizar la interoperabilidad. Esta posición está directamente bajo el comandante TNI y también es responsable ante el presidente.