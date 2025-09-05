La composición del equipo nacional indonesio contra Taiwán, Jay Idzes desapareció

VIVA – Equipo nacional Indonesia está lista para enfrentar a Taiwán en el partido de la jornada de la FIFA, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025, en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya. El inicio está programado para 20.30 WIB.

Leer también: Patrick Kluivert le dijo al presidente Lille que Calvin Verdonk en el equipo nacional indonesio …



El entrenador Patrick Kluivert realizó algunos cambios importantes en el arreglo de los jugadores. La ausencia de Maarten Paes debido a una lesión para hacer Emil Daring Mulyadi se instala como iniciador debajo de la barra.

En la línea de fondo, Kluivert bajó la combinación de Jordi Amat, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Yakob Sayuri y Eliano Reijnders. Se espera que puedan mantener la reunión de defensa de Garuda.

Leer también: Happy Kluivert y Adrian Wibowo se encuentran en el equipo nacional indonesio



El sector medio fue confiado a Nathan Tjoe-A-on, Marc Klok, Egy Maulana Vikri y Beckham Putra. Mientras está en el frente, Ramadhan Sananta se traza como la única punta de lanza.

Mientras tanto, dos nuevos jugadores naturalizados, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans, todavía están esperando sus oportunidades de debut desde el banco.

Leer también: Antes de la jornada de la FIFA: Comparación del equipo nacional de Indonesia de la FIFA vs Taiwán



Composición del jugador

Indonesia: Emmiino Mulidy es músico; Elijar REJJERS, Joradi Dirección, Rizky Ridho, Shayne Pathya, ni Potra, Egy Maula Virian Virian, Marc Koc, niños Tjoe-Aaaaaaaaaaaaaaa- on; Ramadán Sanata.

Alabanza indonesia: Annado Arnando, Nadeo Argawina; Dean James, Hubner Julio, Sandin Wallsh; Joies Pelepsy, Marcholan, Stopy, Stephen Lilipay, tres de Tom Haye; Zijrtra, Milipan Jonathan.

Taiwán: Huang Chiu Lin; Fong Shao Chi, Huang Tzu Ming, Lin Chih Hsuan, Chao Ming Hsiu; Kung Chih Yu, Tsai Meng Cheng, Tu Shao Chieh; Yao Ko Cho, Yu Chia Huang, Estama Benchy.