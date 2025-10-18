La competencia es feroz, aquí hay una lista de marcas de automóviles cuyas ventas son trágicas en RI

Yakarta, VIVA – En 2025 se producirá una feroz competencia en el mercado automovilístico de Indonesia. De cientos de miles de unidades móvil Vendidos, hay varias marcas cuyo destino es menos afortunado.

Entre decenas de marcas, cinco de ellas registraron las cifras de ventas más bajas de enero a septiembre de 2025. De hecho, algunas apenas se movieron en el mercado minorista.

Visto VIVA Automotriz Sábado 18 de octubre de 2025, los datos de ventas de Gaikindo muestran que Peugeot, Jeep, Audi, Tata y politrón está en la posición más baja. Las cifras de ventas son muy pequeñas en comparación con grandes actores como Toyota o Daihatsu.

Peugeot no pudo registrar ninguna venta en los primeros nueve meses de este año. Esta marca francesa parece haber perdido completamente su atractivo en el mercado automovilístico indonesio.

Al igual que Peugeot, Jeep tampoco mostrará un crecimiento significativo de sus ventas en 2025. Aunque tiene una fuerte imagen como automóvil de aventuras, su alto precio y su estrecho segmento de mercado dificultan su competencia.

Audi también notó un desempeño decepcionante. En el informe de ventas minoristas, este coche de lujo procedente de Alemania solo vendió 11 unidades de enero a septiembre de 2025.

A continuación, Tata, como marca india, también parece estar ausente de las actividades de ventas. De hecho, hace varios años Tata intentó entrar en el mercado de vehículos comerciales de Indonesia.

La marca local Polytron tampoco ha logrado penetrar bien en el mercado del automóvil. Aunque es conocida en la industria electrónica, sus pasos en el mundo de los vehículos de cuatro ruedas todavía están lejos de ser exitosos, ya que sólo ha logrado vender 47 unidades de automóviles a los consumidores.

Estos cinco son ejemplos de que la competitividad en la industria automotriz no se trata sólo de grandes marcas, sino también de la capacidad de leer las necesidades del mercado. Sin innovación y una estrategia adecuada, incluso las marcas más conocidas pueden quedar atrás.