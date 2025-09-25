La competencia en el equipo nacional indonesio es bastante competitiva

Yakarta, Viva – El observador de fútbol indonesio Mohamad Kusnaeni evaluó a los jugadores que fueron llamados para unirse Equipo nacional indonesio Para la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona asiática refleja la competencia competitiva.

«La competencia en todos los puestos del equipo nacional ahora es bastante competitiva. Solo los jugadores están realmente listos para tener la oportunidad de llamarse el equipo nacional», dijo Mohamad Kusnaeni cuando se contactó en Yakarta el jueves.

El entrenador del equipo nacional indonesio ha convocado a 28 jugadores para llenar el equipo de Garuda contra Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda.

De los 28 nombres de jugadores que fueron llamados, hubo varios jugadores que no entraron en el equipo como Asnawi, Pratama Arhan, para ensayar a Hilgers.

Kusnaeni admitió que no se sorprendió que no se llamara varios nombres de los jugadores de suscripción del equipo nacional. Es precisamente este paso que muestra al entrenador Kluivert al darse cuenta de su compromiso de priorizar a los jugadores que aparecen regulares en su club.

Kluivert transmitió el compromiso cuando comenzó a ser reclutado por la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI). Ahora, Kluivert demuestra ese compromiso en un partido muy crucial contra Arabia Saudita e Irak.

Técnicamente, dijo, la decisión de detener a Hilgers y amigos también fue bastante razonable. El nivel de aptitud de los jugadores que en el club no son regulares es ciertamente diferente de los jugadores que juegan regularmente.

«En el equipo nacional, Kluivert no tendrá mucho tiempo para arreglar la aptitud del jugador. El tiempo es solo 3-5 días antes de que el equipo nacional compite para que sea suficiente para pulir tácticas y estrategias», dijo.

Explicó que jugadores como Hilgers que nunca jugaron con Twente esta temporada ciertamente disminuirán en la condición física y la nitidez de la jugada. Por lo tanto, a pesar de que Hilgers tiene alta calidad, es correcto si Kulivert no lo llama esta vez.

Kusnaeni dijo que los jugadores que fueron llamados estaban muy listos para competir. «Y, para ser categorizado como listo, uno de ellos está jugando regularmente en su club», dijo.

La siguiente es una lista de jugadores del equipo nacional indonesio en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026:

Portero: Maarten Paes, Emil Audero y Ernando Ari.

Bak: Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Omadi, Kevin Diss.

Alas: Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Dean James, Yance Sayuri, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama.

Mediocampista: Nathan Tjoe-A-on, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lilipaly.

Excelente: El Ragror de Spare, Miliano Jothan, Egy Maulana Virich, Jacob Sayuri, Ole Romen, Zilltraastra, City Sanatan, City Sanatan.

(Hormiga)