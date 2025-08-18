La competencia de mariscal de campo de respaldo de Chargers parece haber terminado

O

Nly un juego permanece en la pretemporada para el Chargers de Los Ángeles. Pronto, será hora de que el equipo cambie el enfoque mientras se preparan para la semana uno y comiencen su búsqueda de un título de Super Bowl. Con 11-6 la temporada pasada y regresando a los playoffs después de una ausencia de una temporada, los Chargers están encerrados y listos para un gran año en 2025.

Y con la ejecución de la pretemporada, pronto será el momento de que los equipos establezcan batallas de posición y determinen qué jugadores harán la lista final de 53 hombres. En todo el campamento, los Chargers han realizado múltiples batallas de posición, pero ninguna ha sido más notable que la batalla por el lugar de mariscal de campo suplente detrás del mariscal de campo de la franquicia, Justin Herbert. Pero ahora parece que esa batalla se ha establecido, con el ex número 3 de selección general Trey lance Armar un campamento muy fuerte.

¿Lance es la copia de seguridad?

Desde que fue reclutado por el San Francisco 49ers No. 3 en general en 2021, Lance ha luchado por ganar cualquier tiempo de juego significativo, apareciendo en seis juegos como novato antes de sufrir una lesión que termina la temporada a principios de la temporada 2022 después de ser nombrado el titular de los 49ers. Y con la aparición de Brock PurdyLance fue cambiado al Dallas Cowboys Antes de 2023, sirviendo como el tercer mariscal de campo de cadena del equipo durante dos temporadas. Pero esta temporada baja, Lance obtuvo un contrato de un año con los Chargers, donde su objetivo es demostrar que todavía pertenece a la NFL.

Y desde que llegó a Los Ángeles, Lance ha revitalizado su carrera durante la pretemporada. En el primer partido de pretemporada de los Chargers contra el Leones de Detroit En el juego del Salón de la Fama, Lance fue 13 de 20 para 120 yardas y dos pases de touchdown antes de seguirlo con un rendimiento de 7 por 14 y 55 yardas en la semana dos del equipo sobre la victoria sobre la victoria del equipo. Santos de Nueva Orleans. Pero fue su gran juego contra el Rams de Los Ángeles Eso demostró que Lance merece el trabajo. Pasando del 7 de 15 con 121 yardas, Lance también corrió la pelota cuatro veces para 25 yardas y tenía el control total de la ofensiva.

Lo que Lance trae a LA

A pesar de que Lance es el respaldo, su mandato en Los Ángeles es hacer o romper. Los Chargers esperan que Herbert pueda resistir los 17 juegos, pero si Lance es necesario, tendrá que jugar bien si los Chargers quieren ver la postemporada. Lance probablemente esté fuera de oportunidad por ser un titular en la NFL, pero un buen mandato como respaldo de Herbert podría prolongar su carrera en la NFL y convertirlo en el tipo de jugador que se queda por un tiempo como una copia de seguridad de su carrera.

Pero si Lance termina jugando para los Chargers en la temporada regular y juega bien, entonces un equipo necesitado de mariscal de campo podría verse mordiéndose para adquirir sus servicios. De cualquier manera, Lance buscará aprovechar al máximo su tiempo en SoCal y demostrar que tiene lo necesario para permanecer en la NFL a largo plazo.