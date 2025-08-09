





La Dirección Inter de NCC Deportes La competencia de tiro comenzó hoy en el Sambhaji Maharaj Krida Sankul en Kolhapur, bajo la guía de la sede del Grupo Kolhapur NCC. El campeonato de una semana está detenido con el apoyo técnico y profesional de funcionarios de la Asociación Nacional de Rifles de India (NRAI), según un comunicado oficial.

Los mejores tiradores de cadetes de NCC de toda la India se han reunido para participar en el evento. Compitirán en varias categorías de disparos de rifle y pistola. La competencia no se trata solo de ganar medallas, sino que también tiene como objetivo fomentar la deportividad, el enfoque y la disciplina entre los cadetes. También ayuda a identificar a los tiradores talentosos que pueden representar al país en eventos de tiro nacionales e internacionales, dijo el comunicado emitido por el Pro N Sábado.

Dijo que la ceremonia de apertura fue atendida por el brigadier RK Paithankar, comandante del grupo de Kolhapur Grupo NCC, junto con oficiales senior de NCC, dignatarios locales y funcionarios deportivos.

En su discurso, Brig Paithankar habló sobre el valor de disparar como un deporte, diciendo que genera concentración, paciencia y fuerza mental.

Expresó la esperanza de que la competencia inspire a los cadetes a apuntar más alto en el deporte mientras mantiene a la altura del lema del NCC: unidad y disciplina.

El Sambhaji Maharaj Krida Sankul, equipado con instalaciones de tiro modernas, se ha preparado para organizar el evento en línea con los estándares nacionales de seguridad y tiro, según el comunicado.

El campeonato también brinda a los cadetes la oportunidad de reunirse con sus compañeros de otras regiones y construir amistades entre dirigirantes, promoviendo la unidad entre los jóvenes de diferentes partes de IndiaDijo.





Fuente