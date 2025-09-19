La competencia de cortometrajes afro-latina de AAFCA y Leja regresa para 2025

La Asociación Afroamericana de Críticos de Cine y la Asociación de Periodistas de Entretenimiento Latino se están uniendo para destacar a los cineastas afro latinos con el regreso de la competencia de cortometrajes afro latino.

Tras el éxito de su edición inaugural en 2024, la competencia regresará este otoño, continuando su misión de amplificar historias de la comunidad afro-latina. Lexus sigue siendo el patrocinador del título oficial.

Con las presentaciones de películas cerradas el 17 de septiembre, los 10 mejores finalistas transmitirán en línea del 18 al 24 de septiembre. Los tres principales ganadores serán anunciados durante una proyección y recepción especiales en Moonlight Studios en la ciudad de Nueva York el 15 de octubre, coincidiendo con el último día del Mes Latino del Patrimonio. El evento también honrará al periodista de cine Wilson Morales y productor del festival de cine latino de Nueva York Califo chinchilla por sus contribuciones a las artes cinematográficas.

La competencia de 2025 resaltará una vez más obras de forma corta que exploran las identidades afro latinas en los Estados Unidos y en el extranjero. Los ganadores recibirán oportunidades para reunirse con gerentes y agentes de la industria, así como una membresía de un año con el Premio Independientes y Humanitas de Cine.

«El festival del año pasado fue solo el comienzo», dice Gil Robertson, AAFCA Presidente. «Estamos encantados de proporcionar una plataforma para las voces afro-latinas y la creación de cineastas de conexiones significativas de esa comunidad».

DEJAR El presidente Toni Gonzales agregó: “En 2024, Leja fue un socio orgulloso del primer año de la competencia de cortometrajes afro-latino, y nuestra organización está profundamente comprometida a apoyar su crecimiento. El éxito del programa del primer año demostró que hay una tremenda necesidad y una necesidad de este evento. Cualquier forma es vital para amplificar nuestras luchas y nuestros éxitos.

En 2024, «Soul Tie», del escritor y director Maegan La Tese Philmore, tomó el primer premio. Philmore recordó la experiencia con cariño: «¡Qué experiencia tan increíble! La competencia de cortometrajes AFCA/Leja Afro-Latino creó un entorno de apoyo y acogedor lleno de conexión y apoyo para todos los involucrados. Fue mi primer premio de película, y no podría haber pedido una mejor experiencia».