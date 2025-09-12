La comparación inicial de la era de Shin Tae-yong y Gerald Vanenburg en el equipo nacional U-23 indonesio, dijo que el Instituto de Fútbol

Yakarta, Viva – El debate está lleno entre los amantes del fútbol indonesio con respecto a la comparación inicial del liderazgo Shin Tae Yong (Sty) y Gerald Vanenburg De Equipo Nacional Indonesio U 23. Ambas estadísticas comenzaron a compararse, aunque según Budi Setiawan, fundador Instituto de fútbolEste análisis debe verse cuidadosamente.

Leer también: Análisis táctico: Diferencias en el estilo Shin Tae-Yong y Patrick Kluivert en el equipo nacional indonesio



«Por supuesto, todas las personas legítimas realizan un análisis con los datos existentes. Pero el análisis aún puede ser criticado, porque la metodología utilizada a través de los mismos datos puede mostrar resultados diferentes», dijo Budi Setiawan

Entrenamiento de estadísticas tempranas

Leer también: Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!



Shin Tae-yong (2021)

Partidos totales: 4

Resultados: 2 victorias, 0 sorteo, 2 derrota

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!





Ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae-yong (Sty)

Nota de logro:

Finis ocupó el tercer lugar en la Copa U-23 AFF después de ganar una penalización contra Malasia

No pudo calificar para la Copa Asiática U-23 después de perder ante Australia.

Ventajas: tenga la oportunidad de entrenar campamento en Tayikistán.

Gerald Vanenburg (2025)

Partidos totales: 8

Resultados: 4 victorias, 2 sorteos, 2 derrota

Nota de logro:

Traer al equipo nacional U-23 terminando como segundo lugar de la Copa AFF U-23 después de perder ante Vietnam en la final.

Falló en la primera oportunidad en la calificación de la Copa Asiática U-23.

Desafío: no obtenga un campamento de entrenamiento como siempre experimentado por Sty.

Analisa Football Institute

Budi Setiawan enfatizó que la comparación de estas dos era no necesariamente podría concluir solo del número de victoria y derrota. El contexto de la situación, el oponente, hasta que la preparación del equipo debe ser una consideración.

«A través de este método de investigación cuantitativa y cualitativa, tratamos de responder al debate para no ser sesgados al ver fenómenos y sacar conclusiones», concluyó Budi.

Con estos datos, parece que Shin Tae-Yong y Gerald Vanenburg enfrentan grandes desafíos al comienzo de su liderazgo. Sin embargo, el trasfondo de diferentes condiciones hace que la evaluación de las dos necesidades sea un enfoque más integral, no solo los cálculos de números.