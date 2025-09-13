¡La compañía traviesa cambia el bosque en una zona minera, prepárate para ser cazado por el gobierno!

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto emitió oficialmente una revisión de la regulación gobierno relacionado con sanciones administrativas por violaciones regionales bosque. Esto se declaró en el número de regulación gubernamental 2024 de 2021.

«That from the State Secretariat on September 10, 2025 Amendment to Government Regulation Number 24 of 2021 concerning Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions and Procedures for Non -Tax State Revenue originating from the Administrative Fine for Forestry PP 24 of 2021 was signed by the President,» said the Chairperson of the Daily Executive of the Forest Area Control Task Force (PKH), Febrie Adriansyah quoted on Saturday, September 13, 2025.

Ilustración de tierras mineras. Foto : Entre fotos/aditya pradana putra

Explicó que después de la emisión de la regulación del gobierno, los perpetradores de violaciones del uso de áreas forestales serían disciplinados de inmediato.

«Entonces, lo antes posible después de recibir este cambio, Fuerza de trabajo de PKH Se concentrará y se centrará seriamente en calcular y facturar a los sujetos legales que se han llevado a cabo nuevamente «, dijo.

Se sabe que el grupo de trabajo para controlar el área forestal (Fuerza de Tarea PKH) nuevamente obtuvo un gran logro. Un total de 674 mil hectáreas tierra Reclamado con éxito de 245 empresas repartidas en 15 provincias.

La entrega de los resultados del control de la tierra se llevó a cabo en el edificio principal de la oficina del Fiscal General, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025. El presidente de la Fuerza de Tarea PKH que también es un joven fiscal general por delitos especiales, Febrian Adriansyah, aseguró que la tierra total que había regresado al país ha llegado al país ahora ha llegado a 3.3 millones de hectaras más.

«Un total de alrededor de 3,3 millones de hectáreas, lo hemos presentado a Pt Agrinas Palma Nusantara, que cubre un área de 833,413.46 hectáreas», dijo Febrie.

No solo eso, un área de 81,793 hectáreas también ha sido transferida al Ministerio de Medio Ambiente para fortalecer el área del Parque Nacional Tesso Nilo. Según Febrie, este paso no es solo una cuestión de derecho, sino también una cuestión de justicia social, protección del medio ambiente y prosperidad de las personas.



La Fuerza de Tarea de Control del Área Forestal (Fuerza de Tarea PKH) Selled Pt Iwip’s Land

Desde el lado económico, el impacto también es real. El Ministerio de Finanzas señaló que el valor indicativo del activo que se guardó con éxito alcanzó RP150 billones. Además, existen ingresos estatales adicionales a través de impuestos, cuentas de custodia, hasta contratos de cooperación con ganancias netas totales de RP1.32 billones.

La Fuerza de Tarea de PKH no solo se centró en las plantaciones. Febrie afirmó que su partido también atacó minas ilegales que abrieron áreas forestales sin permiso oficial. Las aperturas mineras totales identificadas alcanzaron 4,2 millones de hectáreas. De las 51 empresas verificadas, 14 de ellas están listas para ser tomadas.