La compañía de cine independiente compra a Joel Edgerton Thriller ‘The Plague’

Independent Film Company ha adquirido los derechos de América del Norte a «The Plague», un thriller psicológico que obtuvo críticas favorables y una ovación de pie de 11 minutos cuando se estrenó en este año Festival de Cine de Cannes.

La película trata sobre un adolescente socialmente incómodo que tiene que lidiar con la viciosa intimidación cuando participa en un campamento de agua de todo el boys. «The Plague» es de Charlie Polinger y marca su debut como director. Se estrenó en Cannes como parte de la selección de un cierto respeto y ganó un premio a la mejor creación de sonido.

Joel Edgerton Estrellas en la película junto a los recién llegados Everett Blunck, Kayo Martin y Kenny Rasmussen. Fue escrito por Polinger y producido por Edgerton. La película está programada para un lanzamiento teatral limitado el 24 de diciembre. Se expandirá el 2 de enero.

Los críticos de Cannes abrazaron la película, alabando las actuaciones, la dirección y el retrato preocupante de la adolescencia que pinta, y algunos lo compararon con un thriller de terror. VariedadJessica Kiang llamó a la película «Queasily Stylish» y escribió: «Abra de la experiencia y se beneficiaron de algunas actuaciones destacadas entre su elenco joven bien seleccionado».La peste«Tiene una narrativa familiar de la mayoría de edad, pero más extraña, subtreños de consternación en los hombres que estos niños se convertirán cuando, a esta edad formativa, la crueldad clorine el agua en el que nadan».

Independent Film Company es el estudio detrás de los éxitos de Arthouse como «45 años», «infancia», «The Babadook», «The Death of Stalin» y «Late Night With the Devil». Recientemente renombró después de ser conocido como películas de IFC.

En un comunicado, Polinger dijo: «La estreno de ‘The Plague’ en Cannes fue un sueño. Estoy encantado de compartirlo con una audiencia teatral más amplia a través de una compañía de cine independiente, que ha defendido muchas de mis películas favoritas».

«Independent Film Company es un socio perfecto para este increíble debut en el primer largometraje de Charlie Polinger y no podría estar más orgulloso de tener mi nombre en los créditos de este increíble proyecto. Desde el guión hasta la finalización, esta película siempre ha tenido una visión muy fuerte. Charlie es un cineasta con un gran futuro por delante. No solo estoy orgulloso de haber sido parte de su primera película con estas increíbles productores y compañías», dijo Edgerton.

El jefe del grupo de entretenimiento de IFC Scott Shooman, «‘La inmersión psicológica hipnótica y cautivadora de la peste en los deportes, la competencia y la adolescencia es una de las películas debut más fascinantes que jamás hemos visto. La artesanía técnica y las excelentes actuaciones capturaron nuestra atención y solidificaron nuestro deseo de colaborar en el lanzamiento de esta impresionante película de una visión de Auteur Auteur».

La película es producida por Spooky Pictures, Doublethink, The Space Program, Five Henrys Productions e Image Nation, incluidos Lizzie Shapiro, Lucy McKendrick, Edgerton, Steven Schneider, Roy Lee y Derek Dauchy. Los productores ejecutivos son Ben Ross, Rami Yasin, Gabi Antal, James Presson, Cory Finley, Cullen Conly, Gus Deardoff, Lexi Tannenholtz y Reuben Walker.

El acuerdo fue negociado por Adam Koehler de Independent Film Company y Uta y Cinetic Media en nombre de los cineastas. AGC International está manejando las ventas internacionales.