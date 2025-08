La compañía aconsejada por Trump Sons dijo que esperaba beneficiarse del dinero de la alimentación

Un documento público presentado por una compañía que acaba de contratar al presidente Donald Trump Dos hijos mayores como asesores incluyeron una sentencia temprano el lunes que decía que esperaba beneficiarse de las subvenciones y otros incentivos del gobierno federal, que su padre lleva a liderar. Pero cuando Associated Press le preguntó a la empresa de la familia Trump sobre el aparente conflicto de intereses, el documento fue revisado y se retiró la línea.

Eric Trump Y Donald Trump Jr está obteniendo «acciones fundadoras» por valor de millones de dólares en New America Adquisition 1 Corp., una compañía sin negocios operativos que espera llenar ese agujero comprando una empresa estadounidense que pueda desempeñar «un papel significativo en la revitalización de la fabricación nacional», según la presentación. El presidente ha orientado su política comercial para impulsar la fabricación en los Estados Unidos.

La versión original de la presentación de valores dijo que la compañía objetivo debería estar «bien posicionada» para aprovechar los incentivos del gobierno federal o estatal. Esa referencia fue sacada de la versión revisada. El Organización de Trump No respondió a una pregunta sobre si New America todavía planeaba beneficiarse de los programas gubernamentales o por qué se cortó la línea. Pero el bufete de abogados externo Paul Hastings que ayudó a preparar el documento envió un correo electrónico a AP diciendo que era un «error» cometido por «Scriveners», un viejo término para los transcriptores de documentos legales.

Kathleen Clark, una experta en ética del gobierno, dijo que cualquier excusa es demasiado tarde porque los Trump ya le habían dado la mano. «Simplemente eliminaron el idioma. No se han comprometido a no hacer lo que dijeron hoy que estaban planeando hacer», dijo el profesor de derecho de la Universidad de Washington y Crítico de triunfo. «Es un intento de explotar un cargo público para obtener ganancias privadas». Nueva América es lo que se conoce como una empresa de adquisición de propósito especial o SPAC. Es una empresa que cotiza en bolsa que existe únicamente para usar sus fondos para adquirir otra empresa y hacer que el objetivo sea público.

New America planea recaudar dinero vendiendo nuevas acciones en la Bolsa de Nueva York en USD 10 por acción. Eso entregará a los dos hijos de Trump un total potencial de USD 50 millones en riqueza en papel en el momento en que las acciones comienzan a cotizar el primer día. La compañía espera vender suficientes acciones para recaudar USD 300 millones, que luego planea usar la compra de un fabricante aún no identificado. Un comunicado de prensa emitido por Nueva América dijo que estaba enfocado en «valores y prioridades estadounidenses». No mencionó el objetivo de obtener incentivos gubernamentales.

La presentación ante los nuevos inversores potenciales de New America a la Comisión de Bolsa y Valores fue explícita sobre lo que estaba buscando en una compañía objetivo. Dijo que, entre otras cosas, quería una compañía que pueda montar «vientos de cola de políticas públicas» al beneficiarse de las subvenciones federales o estatales «, créditos fiscales, contratos gubernamentales o programas de adquisición preferenciales».

