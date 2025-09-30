La Comisión XIII solicitó que el caso Arya Daru volviera a abrir, abra la opción de exhumación

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Andreas Hugo Pareira solicitó que el caso de la muerte de un joven diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan fue nuevamente investigado de manera transparente.

También solicitó al Ministerio de Derechos Humanos que participara activamente en la investigación del caso Arya Daru.

Andreas también le pidió al presidente Prabowo Subianto que instruyera Policía exhumación o re -autopsia en Arya Daru para determinar la causa de su muerte.

Padre Arya Daru (izquierda) y poder legal (derecha)

«La Comisión de la Cámara de Representantes XIII alentó al Ministro de Derechos Humanos a presentar una solicitud oficial al Presidente de la República de Indonesia a instruir al Jefe de la Policía Nacional para reabrir (exhumación) para investigar este caso en su conjunto, transparente y de cuenta, así como para garantizar la protección de las familias de las víctimas», yase dijo en el complejo del parlamento, martes 3025.

Además, también le pidió al ministro de Relaciones Exteriores que formara un equipo de investigación independiente para investigar el caso. Al involucrar a la familia en las partes relevantes.

«La Comisión de la Cámara de Representantes XIII solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores que formara un equipo de investigación independiente que involucre a familias y partes relacionadas como parte de las responsabilidades del Ministerio de Asuntos Exteriores. muerte Un diplomático Alm. Arya Daru Pangayunan «, dijo.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Kosh Diplomat Young Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru fue encontrado muerto en una cinta durante la escena del crimen Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.