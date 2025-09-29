La Comisión XIII se niega a reubicar a los residentes de Tn Tesso Nilo, esta es la razón

Yakarta, Viva – La Comisión XIII del Parlamento indonesio celebró una reunión de audiencias (RDP) con el ministerio JAMÓNKomnas Ham, y la Agencia de Protección de Víctimas y Testigo (LPSK) en la discusión de problemas de derechos humanos en el área del Parque Nacional Tesso Nilo (TNTN), Riau El lunes 29 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, el DPR se negó reubicación habitante Del área porque se considera violar los derechos humanos.

«La Comisión de la Cámara de Representantes XIII rechaza la reubicación de ciudadanos en el área del Parque Nacional Tesso Nilo, provincia de RIAU, por violar los derechos humanos», dijo Sugiat en la sala de reuniones de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Representante de la Alianza de Estudiantes y Comunitarios de Pelalawan, Wandri Putra Simbolon

Sugiat le pidió al grupo de trabajo que controlara el regional Bosque (PKH) no enfrentó a los residentes con las autoridades para resolver problemas en TNTN.

No solo eso, la Comisión de la Cámara de Representantes XIII recomendó que el Ministerio de Derechos Humanos lidere la coordinación de las instituciones cruzadas junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, LPSK y otras partes relacionadas para garantizar la resolución de supuestas violaciones de los derechos humanos.

La Comisión de la Cámara de Representantes XIII también alentó a los casos de conflictos de propiedad de tierras y forestales en la provincia de RIAU a ser una prioridad. En particular, dijo Sugiat, seguido por el Comité Especial o el Comité Especial para la Resolución del Conflicto Agrario que será formado por el DPR en la sesión plenaria el 2 de octubre de 2025

«La Comisión de la Cámara de Representantes XIII está comprometida con la implementación de la investigación sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos dirigidos por el Ministerio de Derechos Humanos de la República de Indonesia e investigación sobre cuestiones legales relacionadas con la propiedad de tierras o forestales en la provincia de RIAU a través del Comité Especial de Investigación de Conflictos Agrianos de DPR ri -DPR, acordó», dijo Sugiat.

En la misma ocasión, el representante de la alianza estudiantil y la comunidad de Pelalawan Wandri Putra Simbolon, dijo que la política de estructuración TNTN tuvo un impacto directo en siete aldeas. La población en las siete aldeas llegó a 50 mil personas.

«Su historia ha existido durante mucho tiempo a la gente allí. Entonces, 50 mil personas quieren que quieran ser discutidas si el gobierno quiere reubicarse», dijo Wandri.

Reubicación del elefante de Sumatra Foto : Entre fotos/wahdi septiawan

No solo eso, agregó que la existencia de la Fuerza de Tarea de Control de la Región Forestal en TNTN realmente aumentó el miedo en medio de los residentes. Dijo que hubo acusaciones de violencia experimentadas por los niños.

«Pasando a los niños de la escuela primaria con motivos que bromean, también lo hay. Estamos asustados y, con suerte, en los resultados de esta RDPU, puede producir una buena decisión para atraer al grupo de trabajo a su posición original, como en los cuarteles», dijo.