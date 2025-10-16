La Comisión X de la RPD revela tres razones por las que Patrick Kluivert merece ser despedido

Jacarta – Miembro de la Comisión Patricio Kluivert reemplazado del entrenador del equipo nacional (equipo nacional) fútbol americano Indonesia. Evaluó que el gráfico de victorias de la selección de fútbol de Indonesia no ha aumentado.

«Creo que es normal que la mayoría de la gente espere que Patrick sea reemplazado. Porque vemos que no hay ningún aumento en el gráfico. No sólo en el evento final, contra China, contra ese oponente. Varias veces el gráfico no mostró ningún aumento», dijo Habib a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Habib también destacó el fracaso de la selección de Indonesia ante equipos de fútbol de países de Asia. Lo comparó con la época de Shin Tae-Yong cuando todavía entrenaba al grupo de fútbol de Indonesia.

«Pero parece que, en mi opinión, no tiene el primer modelo para motivar a los buenos jugadores. Luego, en segundo lugar, no logró presentar un patrón de juego sobre cómo jugar contra equipos asiáticos», dijo Habib.

«Mientras tanto, durante Shin Tae-Yong, vimos un gráfico de progreso. De hecho, en términos de química con los jugadores, Kluivert estaba realmente más cerca», continuó.

Entonces, dijo Habib, Patrick Kluivert no tuvo el tiempo máximo para entrenar con los jugadores de la selección indonesia de fútbol. Sin embargo, se dio cuenta de que la sociedad no debería culpar completamente a Patrick Kluivert.

«En tercer lugar, no culpamos completamente a Kluivert porque falta mucho tiempo para reunirse, tiempo para el entrenamiento conjunto entre Kluivert y los jugadores», dijo Habib.

«Y aunque no puedo ir contra corriente, ¿cuán grande es el deseo del público de sustituir a Kluivert? Porque no se trata de una cuestión personal, sino de orgullo nacional», añadió.

PSSI puso fin oficialmente a la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia (Timnas), incluido Patrick Kluivert, etc. Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, o un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Según el sitio web oficial del PSSI, en su comunicado oficial dijeron que la terminación de esta colaboración se llevó a cabo en base al acuerdo de ambas partes luego de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.