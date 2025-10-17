La Comisión X de la RPD dice que Patrick Kluivert no logró motivar a la selección nacional

Jacarta – Miembro de la Comisión entrenador equipo nacional, Patricio Kluivert. Según él, esta decisión fue una respuesta natural al desempeño que no mostró una mejora significativa.

«Es normal que la mayoría de la gente espere que Patrick sea reemplazado. Porque vemos que no hay mejora en el gráfico. No sólo en la final, sino también contra China y varios otros partidos, no hubo ninguna mejora», dijo Habib en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Habib evaluó que Kluivert no logró proporcionar motivación y una estrategia de juego efectiva para enfrentar a equipos asiáticos fuertes.

«Parece que no tiene un buen modelo para motivar a los jugadores. En segundo lugar, no logró presentar un patrón de juego que pudiera competir con los equipos asiáticos», subrayó.



Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

El político del PKB subrayó que la decisión de cambiar de entrenador no es sólo una cuestión técnica, sino que también está relacionada con la autoestima de la nación en el escenario internacional.

«Aunque no puedo ir contra la enorme corriente del deseo de la gente de reemplazar a Kluivert. Porque no es una cuestión personal, sino una cuestión de orgullo nacional», dijo Habib.

Habib espera que PSSI prepare de inmediato un nuevo entrenador que comprenda mejor el carácter de los jugadores indonesios, sea capaz de desarrollar el espíritu de equipo y lograr logros orgullosos a nivel asiático y mundial.